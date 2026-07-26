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VELIKA OBITELJ

Oženio je manekenku mlađu od svoje kćeri, a sad je s njom dobio osmo dijete simboličnog imena

Foto: Profimedia
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
26.07.2026.
u 07:00
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Za slavnog glazbenika Marca Anthonyja ovo je osmo dijete, a razlika između njegove najstarije i najmlađe kćeri je čak 31 godinu

Latino pjevač Marc Anthony (57) i njegova supruga, paragvajska manekenka Nadia Ferreira (27), podijelili su sretnu vijest o dolasku drugog zajedničkog djeteta. Sretnu vijest o prinovi par je objavio na Instagramu, podijelivši dirljivu fotografiju na kojoj njihov jednogodišnji sin Marco nježno drži svoju tek rođenu sestru.

- Kakav je blagoslov moći s vama podijeliti dolazak naše dragocjene MYLE. Ne možete ni zamisliti koliko smo sretni u našem domu. Presretni smo - napisali su 57-godišnji pjevač i 30 godina mlađa bivša misica. Ime Myla, koje su odabrali za kćer, potječe iz slavenske i engleske tradicije, a najčešće se prevodi kao ‘milostiva’.

Malena Myla, naime, osmo je dijete slavnog pjevača. S bivšom partnericom Debbie Rosado ima sina Chasea (35) i kćer Ariannu (31), iz braka s bivšom Miss Universe Dayanarom Torres ima sinove Cristiana (25) i Ryana (22), dok s bivšom suprugom Jennifer Lopez ima 18-godišnje blizance Emme i Maxa. S Nadiom je prvog sina Marca dobio u lipnju 2023. godine, samo pet mjeseci nakon raskošnog vjenčanja u Miamiju.

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Iako su mnogi bili skeptični oko njihove veze, prvenstveno zbog velike razlike u godinama, par se vjenčao u siječnju 2023. na luksuznoj ceremoniji u Pérez Art Museumu u Miamiju. Među uzvanicima su bile brojne zvijezde poput Davida Beckhama, koji je bio i kum, Salme Hayek i Malume, no na vjenčanju se nisu pojavili Anthonyjeva bivša supruga Jennifer Lopez ni njihovi blizanci.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
dijete Marc Anthony pjevač showbiz

Komentara 1

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IvanR
08:47 26.07.2026.

Ofucani matorac za kojeg nikada čuo.

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