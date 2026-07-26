Oženio je manekenku mlađu od svoje kćeri, a sad je s njom dobio osmo dijete simboličnog imena

Latino pjevač Marc Anthony (57) i njegova supruga, paragvajska manekenka Nadia Ferreira (27), podijelili su sretnu vijest o dolasku drugog zajedničkog djeteta. Sretnu vijest o prinovi par je objavio na Instagramu, podijelivši dirljivu fotografiju na kojoj njihov jednogodišnji sin Marco nježno drži svoju tek rođenu sestru.
- Kakav je blagoslov moći s vama podijeliti dolazak naše dragocjene MYLE. Ne možete ni zamisliti koliko smo sretni u našem domu. Presretni smo - napisali su 57-godišnji pjevač i 30 godina mlađa bivša misica. Ime Myla, koje su odabrali za kćer, potječe iz slavenske i engleske tradicije, a najčešće se prevodi kao ‘milostiva’.
Malena Myla, naime, osmo je dijete slavnog pjevača. S bivšom partnericom Debbie Rosado ima sina Chasea (35) i kćer Ariannu (31), iz braka s bivšom Miss Universe Dayanarom Torres ima sinove Cristiana (25) i Ryana (22), dok s bivšom suprugom Jennifer Lopez ima 18-godišnje blizance Emme i Maxa. S Nadiom je prvog sina Marca dobio u lipnju 2023. godine, samo pet mjeseci nakon raskošnog vjenčanja u Miamiju.FOTO Pogledajte kako je prošla prva večer Ultre: Partijaneri u posebnim izdanjima, a isticao se i dres ovog našeg reprezentativca
Iako su mnogi bili skeptični oko njihove veze, prvenstveno zbog velike razlike u godinama, par se vjenčao u siječnju 2023. na luksuznoj ceremoniji u Pérez Art Museumu u Miamiju. Među uzvanicima su bile brojne zvijezde poput Davida Beckhama, koji je bio i kum, Salme Hayek i Malume, no na vjenčanju se nisu pojavili Anthonyjeva bivša supruga Jennifer Lopez ni njihovi blizanci.Preminuo je glumac Damir Šaban, najpoznatiji kao Mazalo Vragec iz legendarnih 'Smogovaca'
Ofucani matorac za kojeg nikada čuo.