Nova kolekcija 'THE ELFS' za jesen/zimu 2025. — oda ženskoj snazi, ljepoti i umjetnosti odijevanja

Kolekcija “THE ELFS” predstavlja kulminaciju modne vizije brenda — povratak izvornom izrazu koji definira ELFS estetiku: eleganciju s dozom provokacije. Inspirirana idejom žene kao umjetničkog djela, kolekcija spaja precizno drapirane krojeve, transparentne slojeve i sjaj reflektirajućih materijala koji naglašavaju pokret i siluetu. Dominantne su crna, brončana i zlatna, uz tkanine koje reflektiraju svjetlost poput skulpturalne površine. Svaka haljina nosi priču o snazi, slobodi i sofisticiranosti — o onoj istinskoj, samosvjesnoj ženstvenosti po kojoj je ELFS prepoznatljiv.

Kampanja, snimljena u prostoru ispunjenom bijelim mannequins lutkama, istražuje odnos između idealizirane forme i stvarne žene, stvarajući vizualnu metaforu o modi kao umjetnosti u pokretu. Ivan Tandarić, dizajner brenda ELFS, objašnjava: “Nova kolekcija istražuje ideju žene kao umjetničkog djela — kroz precizno oblikovane krojeve i teksture koje ističu snagu, ali i profinjenost. ‘The ELFS’ je hommage ženi koja zna što želi i koja ne treba potvrdu da bi bila moćna.” Kolekcija “THE ELFS” inspirirana je muzama koje su kroz povijest, mitologiju i umjetnost oblikovale pojam ženske moći, ljepote i slobode.

Od carice Teodore i kraljice Tamare od Gruzije, koje utjelovljuju mudrost i dostojanstvo vladarice, do Afrodite i Dafne, simbola božanske senzualnosti i prirodne transformacije. Njihovu snagu nadopunjuju Dalida, čija je melankolija pretočena u glamur, i Grace Jones, neustrašiva ikona individualnosti i umjetničke slobode, dok Tamara de Lempicka svojom art déco estetikom unosi skulpturalnu ljepotu i luksuz, a Diana Vreeland vizionarstvom pretvara modu u čistu umjetnost izraza. Sve one zajedno utjelovljuju duh suvremene ELFS žene – žene koja zna svoju snagu, živi svoju eleganciju i izražava sebe bez kompromisa.