Jelena Perčin prisjetila se što joj je Ivana Hodak rekla noć prije nego je ubijena: To mi je ostalo u sjećanju

Kobnog 6. listopada 2008. godine bivša potpredsjednica Vlade Ljerka Mintas Hodak i odvjetnik Zvonimir Hodak doživjeli su najteži trenutak koji roditelji mogu zamisliti – gubitak djeteta. Ljerka je na kućnom pragu pronašla svoju kćer Ivanu, teško ranjenu hicima iz vatrenog oružja. Ivana joj je izdahnula na rukama, samo nekoliko trenutaka prije nego što je stigla hitna pomoć. Hrvatska glumica Jelena Perčin, koja je bila Ivanina najbolja prijateljica, u ekskluzivnom razgovoru za emisiju Dosje Jarak prije dvije godine prisjetila se tih tragičnih dana. “Kad bolje razmislim, večer prije bile smo zajedno. Ivana je tada uglavnom boravila u Šestinama jer je Ljubo tamo živio. Rekla je jednu rečenicu koja mi je ostala u sjećanju: 'Joj, ovdje svi voze isti auto. Često viđam isti auto’”, emotivno je ispričala Jelena Perčin.

U intervjuu za Gloriju 2014. godine glumica je opisala kako se osjećala nakon Ivanina ubojstva: “Nerado o tome govorim. Kad sam to jutro došla pred njezinu zgradu, užasavala me i sama pomisao da semafori rade, da ljudi hodaju, da život ide dalje. Po meni je tada i svemir trebao stati. No život zaista ide dalje, što je istodobno i bolno i utješno. Naučiš živjeti s tim. Neki su dani lakši, neki teži, ali nema dana da Ivana na neki način nije s nama.” Perčin često ističe kako uspomenu na Ivanu čuva i kroz rad Zaklade Ivane Hodak. Zaklada pomaže u obrazovanju nadarene djece bez roditelja ili s jednim roditeljem. Jelena je jednom prilikom rekla da je to najljepši način da se sačuva sjećanje na Ivanu, jer je bila iznimno empatična i socijalno osjetljiva osoba.

Podsjetimo, hladnokrvni ubojica tada 26-godišnje Ivane Hodak bio je Mladen Šlogar, koji ju je 2008. godine upucao s dva hica iz pištolja Beretta 7,65 u haustoru zgrade u Hatzovoj ulici u Zagrebu, nakon čega je pobjegao. Na sudu je tvrdio da je zločin počinio kako bi se osvetio njezinu ocu, jer ga je, navodno, ranije ponizio tako što mu je poslao platu pršuta i sira na radno mjesto. Za ubojstvo se nikada nije pokajao. Osuđen je na 30 godina zatvora, a vještačenjem je utvrđeno da je upravo oružjem pronađenim kod njega Ivana ubijena. Mladen Šlogar preminuo je u srpnju 2023. godine prirodnom smrću u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.