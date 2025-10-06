Tko je Mario Mandarić? Chef koji se ispisao iz škole, a za njegove stolove otimali su se holivudski velikani

Poznati chef Mario Mandarić otkrio je da je već neko vrijeme vlasnik poznatog gastro portala 'Kult Plave Kamenice'. Naime, Mandarić je postao službeni nositelj žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica'. "Ovim putem želim javno istaknuti da sam ja već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica". Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti, da se jave mom odvjetniku na mail: ivan@odvjetnik-begic.hr radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova i reguliranja daljnjih aktivnosti pod tim imenima. Jer red je red, a pravo je pravo. Isto tako, dajem besplatno na korištenje svoje žigove nekome tko ima dobru ideju za koristiti ih. Ideje mi šaljite na mariomandaric@hotmail.com Da napomenem, žigove je moguće i u potpunosti otkupiti od mene. Sve što trebate je priložiti dokaz da niste jedan od najvećih poreznih dužnika u Zagrebu i da državi ne dugujete 196 000 eura poreza. Nakon te rutinske sitnice, možemo u pregovore, a do tad, mi se vidimo na Adventu na kućici “Kult Plave Kamenice”, a možda i u kojem "Plava Kamenica" javnom WC-u, tko zna", napisao je chef na svom Facebooku.

Inače, Mario je odrastao u Omišu, a kuharski put započeo je tako što je upisao ugostiteljsku školu. Iza toga nije stajala ljubav prema kuhanju, već činjenica da su njegovi prijatelji odabrali taj put i jer je čuo da glavni kuhar u obližnjem luksuznom hotelu ima plaću od 40 tisuća kuna. Njegov buntovnički duh i nezainteresiranost kulminirali su padom prvog razreda, a profesorica iz kuharstva izrekla je proročanstvo koje će ga proganjati i motivirati: "Od tebe nikad neće biti ništa". Nakon toga ispisao se iz škole, ali u njemu se probudio inat. Odlučio je postati kuhar pod vlastitim uvjetima, učeći kroz praksu, a prva prava provjera stigla je sa 17 godina kada se, lažući o svom iskustvu, ukrcao kao glavni i jedini kuhar na turistički brod. Tamo je, u vatri svakodnevnog kuhanja za 25 ljudi, otkrio da ga stvaranje jela ispunjava i da kroz hranu može izraziti svoju umjetničku crtu.

Nakon što je ispekao zanat na Jadranu, s 19 godina otišao je na turističko putovanje od 15 dana na Tajland, no ono se pretvorilo u petogodišnju avanturu koja mu je promijenila život. U skrivenoj uvali na otoku Koh Phangan, bez struje i pristupnih cesta, pokrenuo je pop-up restoran iz svog bungalova. Radio je samo jedan dan u tjednu, petkom, stvarajući ekskluzivno iskustvo koje je privuklo svjetsku elitu željnu privatnosti. Uskoro su se za njegove stolove otimali i holivudski velikani poput Quentina Tarantina, Roberta Downeyja Jr.-a i Michelle Pfeiffer. S minimalnim troškovima i nevjerojatnim prihodima, Mandarić je živio san, no s 24 godine osjetio je zasićenje i bio spreman za novi izazov. Novac zarađen na Tajlandu odveo ga je u Englesku, u samo srce svjetske gastronomije.

Njegov europski uspon bio je strelovit. Radio je u restoranima ovjenčanim Michelinovim zvjezdicama, uključujući i legendarni The Fat Duck, nositelja tri zvjezdice, gdje je brusio vještine do savršenstva. Upravo je u Londonu, šokiran količinom hrane koja se baca u vrhunskim restoranima, pokrenuo projekt koji će ga definirati jednako kao i njegovo kuhanje. Osmislio je inicijativu "Food Waste Awareness", prikupljajući namirnice koje su drugi restorani planirali baciti i od njih stvarao vrhunske večere od sedam sljedova. Sav prihod od večera, na kojima gosti do samog kraja nisu znali da jedu "otpatke", donirao je londonskoj humanitarnoj organizaciji koja pomaže mladim beskućnicima. Priča je odjeknula toliko snažno da ga je časopis Forbes 2021. godine uvrstio na svoju prestižnu listu "30 Under 30 Europe", prepoznavši ga kao jednog od najutjecajnijih mladih inovatora u Europi.

Po povratku u Hrvatsku, Mandarić je preuzeo vlasništvo i poziciju glavnog chefa u zagrebačkom restoranu Noel. Svojom vizijom i zero-waste filozofijom podigao je restoran na novu razinu. Pod njegovim vodstvom, Noel je 2024. potvrdio svoju Michelinovu zvjezdicu, a 2025. godine ušao je na cijenjenu listu The World's 50 Best Restaurants. Njegov pristup timu bio je revolucionaran; zaposlenicima je bio mentor, davao im dva slobodna dana tjedno i plaćao jednomjesečne staževe u najboljim europskim restoranima.

Paralelno s kulinarskom karijerom, Mandarić je gradio i onu humanitarnu. Nakon što je pročitao potresan članak o smrtnosti djece u Ugandi zbog nečiste vode, odlučio je djelovati. Sa suprugom Mateom otputovao je u Afriku s namjerom da donira novac za izgradnju bunara. Na licu mjesta otkrili su korupciju i shvatili da bunare mogu graditi za drastično nižu cijenu. Uzevši stvari u svoje ruke, pokrenuli su projekt koji je do danas rezultirao izgradnjom više od 190 bunara, osiguravajući pristup čistoj vodi za preko 79.000 ljudi. Njegov humanitarni rad nije stao na tome; u suradnji s privatnom šumarskom školom u Varaždinu pokrenuo je projekt sadnje voćaka, povezujući održivu gastronomiju s obrazovanjem mladih.

Mariju je najveća podrška u životu pravnica Matea kojoj je sudbonosno 'da' izgovorio na spontanom vjenčanju u Las Vegasu koje je bilo inspirirano serijom "Prijatelji". Danas su roditelji kćerkice Mije. Strastveni je zaljubljenik u Harley Davidson motore, koje je kupovao i prodavao čak 13 puta, a ljubav prema visinama odvela ga je u pilotsku školu, gdje ostvaruje dječački san o letenju. Njegovo tijelo je platno prekriveno tetovažama koje pričaju priču o njegovom buntovnom duhu, a mnoge od njih napravio je sam.