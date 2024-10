Nakon teške dijagnoze kralj Charles uveo je veliku promjenu u svoj život, dugo je izbjegavao ovaj obrok

Nakon što je kralj Charles otkrio da ima rak, uveo je jednu veliku promjenu u svoj život. Naime, poznato je da je Charles cijeli odrasli život govorio da ne jede ručak jer nema vremena za taj obrok, no sada su se pojavile slike na društvenim mrežama na kojima se vidi kako je Charles ipak odlučio uključiti ručak u svoju dnevnu rutinu. Ipak, nije to klasičan ručak - već samo polovica avokada. Kralj je inzistirao da njegovo jelo bude najzdravije, ali i najmodernije, nakon što je počeo jesti taj obrok na nagovor savjetnika, liječnika i supruge Camille.

Charlesu je zdrava prehrana jako bitna i poznato je da se zdravo hrani, te bira samo organski proizvedene namirnice. Najviše voli jesti jaja, a dva dana u tjednu, kako je ispričao, izbjegava meso i ribu, a te dane preskače i mliječne proizvode. Charlesov posinak

Tom Parker Bowles koji je inače gastro kritičar otkrio je da je kralj štedljiv kad je u pitanju priprema obroka. Tom je kazao kako se sve reciklira, a ako nešto ostane postaje novo jelo za drugi dan ili se ponovno pojavljuje na meniju.

Nadalje, navedeno je da Charles preskače ručak kako bi uživao u popodnevnom čaju, starom engleskom običaju do kojeg Charles veoma drži. Čaj se tradicionalno poslužuje u 17 sati, a uobičajen kraljev obrok uključuje "makarone, pogačice, peciva, slana predjela, poširana jaja ili škampe na tostu, sendviče punjene piletinom, dimljenim lososom, šunkom i senfom". Za razliku od Charlesa, Camilla preferira laganiji ručak koji se sastoji od "pileće juhe ili malo dimljenog lososa". Supružnici si navečer vole priuštiti opuštenu večeru "daleko od službene pompe i okolnosti", piše kraljevski insajder.

Službeni kraljevski banketi uvelike se razlikuju od Charlesovih jednostavnih gastronomskih navika. Naime, uzvanicima se poslužuju obroci od najmanje tri slijeda za dugim stolovima u St. George‘s Hallu u Windsoru ili plesnoj dvorani u Buckinghamskoj palači, a jelovnici su napisani na francuskom. Dugo iščekivana knjiga 'Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III.' izašla je 24. rujna. Podsjetimo, bivši kraljevski kuhar Graham Newbould u sklopu dokumentarnog filma "Secrets of the Royal Kitchen" otkrio je posebne zahtjeve koje kraljevska obitelj ima vezano uz oblik hrane koju jedu i objasnio zašto je tome tako, prenosi britanski Express. Naime, princezi od Walesa, Kate Middleton i ostalim članovima obitelji zabranjeno je jesti hranu s oštrim rubovima, u što spadaju i četvrtasti sendviči, jer slijede staro praznovjerje prema kojem osoba koja poslužuje takvu hranu želi propast monarhiji.

– Članovi kraljevske obitelji nikad ne jedu pravokutne sendviče zato što tradicija kaže da svatko tko im daje hranu sa šiljatim rubovima pokušava preuzeti britanski tron – tvrdi Newbould koji je dvije godine kuhao u Buckinghamskoj palači i šest godina u Kensingtonskoj palači, te tijekom tog perioda nijednom nije pripremio četvrtaste sendviče za pokojnu kraljicu Elizabetu. Umjesto toga, bivša monarhinja preferirala je oble sendviče s džemom koje bi jela uz popodnevni čaj.

Članovi kraljevske obitelji imaju stroga pravila o tome što smiju jesti i na putovanjima, a uvela ih je upravo kraljica Elizabeta u povodu svojih posjeta inozemstvu. Na vrhu popisa namirnica koje treba izbjegavati jesu školjke zbog visokog rizika od trovanja povezanog s njima. – Želimo pod svaku cijenu izbjeći trovanje hranom pripadnika kraljevske obitelji, a posebno ako je na inozemnom putovanju – izjavio je bivši batler kralja Charlesa III., Grant Harrold.

Pokojna kraljica Elizabeta nije bila obožavateljica ni tjestenine ni krumpira, a s jelovnika je maknut i češnjak zbog mogućnosti lošeg zadaha. – Pretpostavljam da je češnjak zabranjen zbog žgaravice i podrigivanja – ranije je otkrio kuhar John Higgins, dok je kraljica Camilla gostujući u australskom MasterChefu potvrdila da se klone češnjaka kako bi spriječili neugodnosti prilikom neposredne komunikacije. Kralj Charles izbacio je pak "foie gras" sa svih kraljevskih jelovnika zbog procesa nastanka tog specijaliteta, odnosno zabrinutosti za tretman pataka i gusaka koje se uzgajaju za hranu. Također, suprug kraljice Viktorije, princ Albert, u 19. stoljeću se također pridržavao sličnih praznovjerja oko prehrane pa je navodno izbjegavao jesti hranu u obliku lijesa.

