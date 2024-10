Kakav romantik je Tarik Filipović: Davno je ovo obećao supruzi Lejli i sada joj je to poklonio za rođendan

Glumac i voditelj Tarik Filipović na Instagramu je uputio rođendansku čestitku svojoj supruzi Lejli Filipović. Romantični Tarik za svoju voljenu je ovom prigodom napisao i pjesmu, kako joj je jednom davno i obećao. Lejli za rođendan… Davno sam joj obećao pjesmu

Davno sam joj obećao pjesmu,

Al’ kao kap kad nestane,

I kroz slap nastavi da bude,

Tako jedan dodir njen iskru pjesnika u meni zgasne,

I zaboravu pjesmu preda…

Davno sam joj obećao stih,

Al’ pogled mili od jezera ljepši svih ko vir zavrti poetu u meni,

I muze u tren zgasnu…

Davno sam joj obećao rime,

Al’ svaki put kad s usana sklizne njeno ime,

Ko najljepše pjesme u kamen da se klešu,

I rime ostanu rasute u meni…

Davno sam joj obećao srok,

A ljubav vrela kroz vene mijenja tok,

Al’ nađe uvijek do srca put,

I natrag…

U uvijek… i zauvijek…

Zauvijek moja…

LEJLA…

Stihovi su koje je Tarik napisao na Instagramu i tako čestitao rođendan svojoj supruzi. Televizijski voditelj i glumac Tarik Filipović i njegova supruga uspješna manekenka Lejla Filipović proslavili su ove godine 16. godišnjicu braka! Na Silvestrovo 2007. godine Tarik i Lejla izgovorili su sudbonosno 'da', a na društvenoj mreži Instagram početkom ove godine obilježili su godišnjicu fotografijom kako ispijaju kavu. Tarik je simpatično označio lokaciju fotografije 'brak', a oboje su pozirali zagrljeni i nasmijani. – Šesnaest nam je bračnih godina tek, živjeli mi – poručio je glumac i voditelj, dok je njegova lijepa i atraktivna supruga na svojem Instagram profilu objavila: - Ljubav je došla prije 18 godina a danas slavimo 16. godišnjicu braka. Da ih još puno proslavimo u zdravlju, veselju,ljubavi… Da i dalje stvaramo predivne uspomene i usrećujemo jedno drugo. Hvala ti na ljubavi koju nesebično daješ, strpljenju i što si moj najveći oslonac i podrška. Volim te, tvoja L – kazala je Lejla Filipović na društvenoj mreži. Ovaj dvojac slovi za 'it' par domaće javne scene, a zajedno imaju i jednog sina Armana. Lejla iz prijašnjeg odnosa s Dadom Majolijem ima i sina Dinu, kojeg je Tarik prihvatio kao svog te definitivno svim muškarcima može poslužiti kao primjer.

- Mi smo se pronašli, mislim da nam je bilo suđeno. Ja sam osam godina bio ljeti u Dubrovniku, na ista mjesta smo izlazili, a ne bismo se sreli. Kad se to dogodilo, samo smo se smješkali jedno drugom – otkrio je jednom prilikom omiljeni domaći glumac i voditelj. Dva mjeseca nakon silvestarskog vjenčanja rodio im se i sin Arman, a u srpnju 2008. organizirali su i veliko svadbeno slavlje na imanju Marincel u Zagrebu. Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac.