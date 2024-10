Tuga u Madonninoj obitelji, njezin brat preminuo je nakon borbe s teškom bolesti: 'Nije bilo lako'

Tužne vijesti dolaze iz obitelji poznate glazbenice Madonne. Naime, Madonnin mlađi brat Christopher Ciccone preminuo je u dobi od 63 godine. Cicconeov predstavnik Brad Taylor potvrdio je smrt za Associated Press. Ciccone je preminuo u petak u Michiganu nakon teške borbe s rakom. "Moj brat Christopher je otišao", napisala je Madonna na društvenim mrežama.

"Toliko dugo mi je bio najbliža osoba u životu. Teško je objasniti našu povezanost. Ali to je izraslo iz razumijevanja da smo drugačiji i da će nam društvo zadavati teške udarce jer ne slijedimo status quo. Držali smo se za ruke i plesali kroz ludilo našeg djetinjstva. Zapravo, ples je uvijek bilo to superljepilo koje nas je držalo zajedno. Spasilo me kad sam otkrila ples u našem malom gradu na srednjem zapadu, a onda je došao i moj brat, kojeg je ples također spasio. Moj učitelj baleta, koji se također zove Christopher, stvorio je siguran prostor za mog brata u kojem je mogao biti homoseksualac, riječ koja se nije izgovarala ili čak šaputala tamo gdje smo živjeli. Kada sam konačno skupila hrabrosti otići u New York kako bih postala plesačica, moj me brat slijedio. I opet smo se uhvatili za ruke i plesali kroz ludilo New Yorka! Konzumirali smo umjetnost, glazbu i film poput gladnih životinja, bili smo u epicentru svih ovih stari koje su tada eksplodirale. Plesali smo i kroz ludilo epidemije AIDS-a", napisala je Madonna.

"Išli smo na sprovode i plakali, išli smo na ples. Plesali smo zajedno na pozornici na početku moje karijere i na kraju je on postao kreativni direktor mnogih mojih turneja. Što se tiče dobrog ukusa, moj brat je bio poput Pape kojemu si morao poljubiti prsten da bi dobio njegov blagoslov. Prkosili smo Rimokatoličkoj crkvi, policiji, moralnoj većini i svim autoritetima koji su stali na put umjetničkog slobodi! Moj brat bio je uz mene. Bio je slikar, pjesnik i vizionar.

Divila sam mu se. Imao je besprijekoran ukus i oštar jezik koji je ponekad koristio protiv mene, ali uvijek sam mu opraštala. Zajedno smo se vinuli u najveće visine i posrnuli na najniže dno. Nekako smo se uvijek iznova pronašli i držali bismo se za ruke te nastavili plesati. Posljednjih nekoliko godina nije bilo lako. Neko vrijeme nismo razgovarali, ali kad se moj brat razbolio našli smo put natrag jedno drugome. Dala sam sve od sebe da ga što duže održim na životu. Toliko ga je boljelo pred kraj. Još jednom smo se držali za ruke. Zatvorili smo oči i plesali. Zajedno. Drago mi je da se više ne pati. Nikada neće biti nikoga poput njega. Znam da negdje pleše", zaključila je glazbenica uz brojne zajedničke fotografije.

Podsjetimo, Christopher je bio najmlađi od šestero braće i sestara Ciccone te je blisko surađivao s Madonnom na početku njezine karijere, pojavljujući se kao plesač u spotovima za pjesme "Everybody" i "Lucky Star". Osim toga, imao je razne uloge na Madonninim turnejama, poput one umjetničkog direktora na svjetskoj turneji Blond Ambition 1990. godine te dizajnera produkcije i redatelja turneje na The Girlie Show 1993. godine. Osim suradnje s Madonnom, Christopher je bio i dizajner interijera, redatelj glazbenih videospotova (režirao je spotove za Dolly Parton i Tonyja Bennetta), umjetnik, dizajner obuće i autor. Napisao je memoare 2008. godine pod naslovom "Život s mojom sestrom Madonnom", u kojima detaljno opisuje svoju turbulentnu vezu sa slavnom sestrom.

