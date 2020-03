Ništa od nasljedstva! Slavni glumac djeci neće ostaviti 125 milijuna funti, evo zbog čega

Britanski glumac Daniel Craig nema namjeru svojim nasljednicima ostaviti bogatstvo koje je stekao tijekom filmske karijere u Hollywoodu, a ono iznosi 125 milijuna funta, pišu britanski mediji.

U intervjuu za časopis Sagu kazao je da je tako odlučio jer smatra da je 'nasljedstvo prokletstvo'.

Pedesetdvogodišnji glumac je samo na posljednjem filmu 'No Time to Die', u kojem je peti put zaredom utjelovio lik najpoznatijega filmskog tajnog agenta Jamesa Bonda, zaradio 18 milijuna funta.

Kazao je da je njegova filozofija jednostavna - riješiti se svega prije svoje smrti. Ne planiram svojoj djeci ostaviti u nasljedstvo velike svote novca jer - nasljedstvo je prokletstvo.

To se odnosi na njegove dvije kćeri, 28-godišnju Ellu koju ima iz braka s Fionom Loudon (51) i na dvogodišnju kćer koju ima sa sadašnjom partnericom, Rachel Weisz (50).

Britanski glumac, koji je svojedobno izjavio da će si radije "prerezati žile" nego ponovno zaigrati Bonda nakon 'Spectra', za koji je zaradio 48 milijuna funta, kazao je da kao mladić nikada nije maštao o ulozi Bonda.

"Želio sam glumiti Supermana, Spider-Mana, Nevidljivog čovjeka, čak i dobroga staromodnog kauboja", kazao je za Sagu

Svoju prvu ulogu u franšizi o Jamesu Bondu Craig je ostvario 2006. u filmu 'Casino Royale', potom u filmovima 'Quantum of Solace', 'Skyfall' i 'Spectre', a posljednji ćemo ga put u ulozi najpoznatijega tajnog agenta na svijetu gledati u filmu 'No Time to Die', čija je premijera zbog koronavirusa odgođena za studeni ove godine.