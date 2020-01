Nina Morić teško optužila bivšeg dečka: 'Htio me ubiti i udario mi je sina'

Nina Morić, hrvatska manekenka koja živi u Italiji optužila je bivšeg dečka Luigija Marija Favolosa za obiteljsko nasilje. Nina je na Instagramu objavila prepisku s Luigijem u kojoj je on moli da mu se vrati.

- Riskirao sam da te ubijem - napisao joj je Mario, a nakon toga je dodao da bi mogli opet pokušati.

Foto: Instagram

Nina je velikim slovima pokraj prepiske napisala: "Nije me htio udariti, nego ubiti". Nakon toga je i pokazala veliku modricu na leđima, navodno nastalu nakon Luigijevog udarca.

Foto: Instagram

- Želim da se ponovno zaljubiš u mene. Pronašao sam liječnika koji će mi pomoći. Želim da znaš što osjećam prema tebi - napisao joj je Luigi, a Nna mu je samo odgovorila da je lud.

- Luigi je jednom udario mog sina Carlosa i od tog trenutka je napustio moj život. Postoji i medicinski nalaz bolnice koji to dokazuje. Također me je nekoliko puta tukao - kazala je Nina talijanskim medijima, dodajući kako se Luigi ne treba bojati nje ni Carlosovog oca Fabrizija Corone. Favoloso je u talijanskim medijima porekao sve optužbe.

Foto: Instagram

- Nina tvrdi da sam je tukao, moj otac tvrdi da je ona tukla mene. Ništa od toga nije istina. Povrijedio sam ruku i slomio rebro dok sam Ninu pokušavao zaštiti od nje same. Istina je da Nina ne može prihvatiti činjenicu da sam je napustio, želi nastaviti ovu bolesnu vezu, čak i na sudu, to je način da me ne pusti. Da nije bilo ove žalbe - rekao je Favoloso.