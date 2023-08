Nina Badrić otkrila je kako provodi posljednje dane ljeta: 'Dokle god ovako započinju moji dani, dobro je sve'

Neočekivano visoke temperature mnoge su iznenadile krajem kolovoza, no to ne mijenja činjenicu da su to posljednji dani kolovoza te da se za mnoge ljeto bliži kraju. Iako su se neki već vratili s godišnjih odmora i navikli na svakodnevicu, ima i onih koji uživaju u ljetu do zadnjeg trenutka. Jedna od njih jest i pjevačica Nina Badrić (51) koja se svojim obožavateljima javila na društvenim mrežama. Nina je pokazala kako provodi posljednje dane ljeta.

Badrić se nalazi na Hvaru, a s obožavateljima je podijelila fotografije iz izlaska s prijateljicama i kratko napisala: 'Sinoć u lovu na pršut'. Nina je za izlazak odabrala dužu šljokičastu haljinu koje je iskombinirala sa štiklama.

Pokazala je Nina što radi i preko dana. Pozirala je na plavoj stolici u kupaćem kostimu i bijeloj košulji i zavodljivoj pozi.

- Dokle god ovako započinju moji dani, dobro je sve - napisala je uz plavo srce. U komentarima je dobila i brojne komplimente. "Savršena za 10"m, "Prelijepa kao i uvijek", pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Nina se i ranije ovog ljeta javila s Hvara gdje ima vikendicu u Jelsi. Tamo pobjegne svaki put kada pronađe vremena u prenatrpanom rasporedu, a najčešće je to ljeti kada ima vremena uživati u čistim hvarskim plažama. A nedavno se na Hvaru družila i s našim proslavljenim glumcem Goranom Višnjićem (50). Njih dvoje pozirali su s prijateljima Olgom i Veljkom Drinković u jednom Beach baru na Jelsi.

Upravo je kuću od prijatelja Olge i Veljka posjetila ovaj put kada se pratiteljima pohvalila kako uživa. Riječ je o luksuznoj i prostranoj kući za odmor u kojoj se Nina fotografirala u svojim najdražim prostorijama. Na prvoj fotografiji Nina leži u fotelji na balkonu noseći na sebi kariranu haljinu na bretele, dok na drugoj pozira u dnevnom boravku.

"U najljepšoj staklenoj kući za odmor na najljepšem otoku Hvaru. Lijepo vas je imati za prijatelje", poručila je u opisu.

