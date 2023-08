Bivša voditeljica istaknula svoju savršenu figuru u mrežastoj haljini: 'Predivno seksi tijelo'

Bivša voditeljica Antonija Stupar Jurkin (41) ne prestaje na društvenim mrežama objavljivati fotografije s mora, a njezini pratitelji ne mogu ne primijetiti fantastičnu figuru koju voditeljica ima. Ovoga puta Antonija je pozirala u plićaku u kupaćem kostimu po kojem je nosila crnu mrežastu haljinu. Morsko kamenje na kojem je stajala zapljuskivali su valovi, a ona je poput božice uspravno stajala i gledala u daljinu.

- Ljeto iznutra - napisala je u opis fotografije. "Prekrasna", "Predivno seksi tijelo", neki su od komplimenata koje je dobila.

Inače, Antonije se mnogi sjećaju s malih ekrana gdje je vodila mnoge emisije, a s televizije se povukla zbog obitelji. No, iako je nemamo prilike vidjeti na malim ekranima, redovito se javlja an društvenim mrežama gdje dijeli novosti iz svog života, a prati ju nešto više od 40 tisuća ljudi. Nedavno je tako pozirala na stijeni pokraj mora, a preplanuli ten i atraktivna figura došli su do izražaja u ružičastom bikiniju koji je nosila. ''Dnevna doza sunca i mora'', dodala je u opisu fotografija. Osim fotografija podijelila je i videozapis koji sadrži još mnoštvo fotografija.

"Prelijepo", "Prelijepa i prekrasna žena", "Boginja", neki su od komplimenata koje je dobila.

Poznato je kako Antonija svoju figuru održava redovitim treninzima. U teretani provodi dosta vremena, a rezultati su itekako vidljivi.

Podsjetimo, bivša voditeljica se sredinom 2019. godine oprostila od RTL-a. Tada nam je rekla kako je želja za novim znanjima, za koje nije imala vremena dok je bila u radnom odnosu, prevagnula i zato je odlučila oprostiti se od televizije. Nakon što je napustila RTL, imala je više vremena pa se posvetila svom starom hobiju – uređivanju starih komada namještaja. Sve je počelo prije više od desetak godina kada je novo ruho dala stolcima u blagovaonici i nakon toga počela je uređivati i druge komade namještaja.

– Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli – otkrila je Antonija i dodala kako inspiraciju pronalazi na internetu. Kaže kako joj ne nedostaje rad pred TV kamerama i kako ima dojam da sada istinski uživa i ima vremena za sve.

– Moram priznati da mi uopće ne nedostaju kamere. Nakon 15 godina prvi put u životu guštam i uživam u novim izazovima. Posvetila sam se učenju pa sam tako na poslovnom učilištu u jednoj godini uspjela završiti dva smjera, marketing i event manager – pohvalila se Stupar Jurkin.

