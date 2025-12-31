Severina u izazovnom izdanju zagolicala maštu pratitelja i najavila promjene

Samo dan uoči Silvestrova, Severina je na svom Instagram profilu podijelila video koji je njezine obožavatelje ostavio bez daha i u slatkom iščekivanju. U kratkom, ali upečatljivom isječku, pjevačica pozira u raskošnoj crnoj haljini s detaljima od čipke koja savršeno naglašava njezinu figuru. Blagdanski ugođaj upotpunjen je toplim, zlatnim svjetlima u pozadini, stvarajući atmosferu glamura i elegancije. Samouvjerenim hodom i zagonetnim osmijehom, Severina je još jednom dokazala zašto nosi titulu jedne od najvećih ikona stila na domaćoj sceni. Ono što je dodatno zaintrigiralo njezine pratitelje jest opis objave. "Dok sam snimala ovaj video, razmišljala sam o novogodišnjim odlukama... a o tome više sutra", napisala je pjevačica, koristeći popularne hashtagove #volimstosevolimo i #ljubavseljubavljuvraca. Ova tajanstvena najava dolazi u vrijeme velikih životnih promjena za Severinu.

Nedavno je otkrila kako joj je Božić 2025. godine bio posljednji u stanu u kojem je dugo živjela, signalizirajući skorašnje preseljenje u, kako mediji prenose, "vilu iz snova". Stoga, mnogi nagađaju kako bi njezine novogodišnje odluke mogle biti usko povezane s novim početkom u novom domu.Reakcije publike nisu izostale. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a komentari su bili ispunjeni komplimentima i riječima podrške. "Prelijepa", "Kraljica", "Uvijek zračiš posebnom energijom", samo su neke od poruka koje su joj uputili vjerni obožavatelji. Mnoštvo emotikona srca i plamena potvrdilo je da je Severina ovim videom ponovno pogodila ukus svoje publike i dodatno podgrijala atmosferu pred doček Nove godine. Godina koja je na izmaku za Severinu je bila iznimno aktivna i uspješna. Pamtit će se po rasprodanim koncertima, poput onih u splitskoj Dvorani Gripe i zagrebačkoj Areni, gdje je ponovno potvrdila svoj status glazbene superzvijezde. Također, nastavila je svoj angažman kao sutkinja u popularnom televizijskom showu "Superstar". Ulazak u novu godinu, osim novih koncertnih datuma najavljenih za 2026., očito donosi i uzbuđenje na privatnom planu. Njezina najava o novogodišnjim odlukama stoga nije samo obična objava, već simboličan uvod u novo poglavlje života koje, sudeći po svemu, započinje s puno optimizma i velikih planova.