Nikolini se ne sviđa suprug, ali ni dom: 'O, pa to je mali stančić'

Nakon ne tako idiličnog medenog mjeseca u Makarskoj novopečeni supružnici Nikolina Tutić i Adam Kromer stigli su u svoj zajednički dom. No, čini se da ni on nije oduševio Nikolinu koja je do sada imala prigovore na račun svog supruga.

- Mislim da nije problem u meni - da je on zgodniji, možda bi bila drugačija priča - iskreno je rekla Nikolina kojoj ni medeni mjesec nije pomogao da se poveže sa suprugom.

Nakon što su stigli u Zagreb, uslijedili su novi prigovori. - O, pa to je neki mali stančić - izjavila je Nikolina kad je ušla s novopečenim suprugom. Da nije oduševljena novim domom dalo se naslutiti i prema njezinom izrazu lica.

Kao minus navela je i to što je kuhinja mala iako je priznala da ni ne zna kuhati. Srećom, Adam ne bježi od kuhinje pa i sam priznaje kako zna složiti nekoliko jela iako bi volio da mu i Nikolina nešto pripremi.

- Živcira me kad me zagrli jer se još nisam opustila, ali prija mi kad muškarac kuha - rekla je Nikolina nedavno nakon što je pojela Adamov roštilj.

Foto: RTL

Inače, Nikolina se zbog svog ponašanja prema Adamu opako zamjerila gledateljima koji smatraju da bi bila drugačija da je vidjela njegov BMW i vinariju. - Toliko je puna sebe ona ne kuha ona jede po restoranima......Nikolina kaže da želi naći ljubav svog života, a došla je na besplatne ručkove, vile i provod. To bit će da si uštedi od silnih večera po restoranima.. Adam je za nju avion. Misli da je pametna kad kaže da jede po restoranima i ne kuha. Promijenit će ona mišljenje o njemu kad vidi da on vozi BMW i da je dobrostojeći...Stid me što sam žensko, kad čujem njene izjave - bili su neki od komentara na Nikolinino ponašanje i izjave koji su se pojavili na društvenim mrežama.