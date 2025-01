Nikolina Pišek primila je tužbu na ime svoje maloljetne kćeri: Koliko je to tužno da sestra tuži sestru?

Voditeljica Nikolina Pišek na Instagramu je objavila presliku tužbe koju je primila na ime svoje maloljetne kćeri koju je dobila u braku s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem. Riječ je o tužbi koja je podignuta u ime maloljetne Vidojeve kćeri iz prvog braka, te maloljetnicu u ovoj tužbi zastupa njezina majka Lana. - Koliko je to tužno da sestra tuži sestru? Nakon sve ljubavi, druženja, ljetovanja, zimovanja, prespavanaca, avantura, putovanja, poljubaca, noćnih razgovora, grljenja, voljenja, malih zavjera, trčanja po parkovima, razmjena tajni, nakon svega...? Kako je to moguće? Tri godine kasnije, ja se i dalje pitam - kuda nestaje ljubav nakon ljubavi? Kako nestane ljubav djeda i bake prema jednoj unuci, a opstane prema drugoj? Je li ikada uopće postojala? - zapitala se voditeljica u Instagram storyju na kojem je objavila presliku tužbe.

Nedugo nakon što je Nikolinin suprug Vidoje iznenada preminuo u svibnju 2022. godine počele su nesuglasice između voditeljice i obitelji njezinog pokojnog supruga. Njezin svekar Miša Grof iznio je razne optužbe na njezin račun, a jedna od zadnjih u nizu je bila i kako je Nikolina tražila ekshumaciju tijela pokojnog supruga.

- Toj ženi su određene supstance pojele mozak. Sad kad vam budem ispričao što je njoj palo na pamet, bit ćete šokirani, kao što sam i ja. Tražila je ekshumaciju tijela mog sina. Službeno je podnijela dokumentaciju za to. Sada ima na umu sahraniti ga u Zagrebu. Ona me je osobno zvala i to mi priopćila. Pitao sam je zbog čega to radi. To je ludost. Sigurno ona planira umrijeti, pa da je ja sahranim na njegovom mjestu. Zamislite kada me je nazvala, kaže ona meni: "Ja sam računala da ste vi umrli". Na to sam joj rekao da ne mogu prije nje jer ja ne konzumiram to što ona uzima - tvrdio je prije nekoliko mjeseci Miša Grof za srpski Kurir. Na takve izjave Nikolina je imala samo kratki komentar.

- Ja bih samo da on i Vidojeva bivša supruga Lana Janković zaborave i na mene, kao što su zaboravili na postojanje Une, Vidojeve kćeri, i konačno nas puste da na miru živimo svoj život bez sudova, parnica, nerealnih potraživanja, lažnih svjedoka i prijetnji. I da konačno u Srbiji počnu raditi svoj posao i da bi bilo vrijeme da se dvije i pol godine nakon smrti mog supruga konačno dogodi ostavinski postupak - poručila je tada Nikolina Pišek.