Ekskluzivno! Anamaria Raič potvrdila nam vezu s tenisačem Bornom Ćorićem: 'Novu godinu dočekali smo u Australiji'

Halo, halo, Zagreb zove Australiju i Novi Zeland! Javlja nam se jedna od najpopularnijih domaćih influencerica Anamaria Raič, čija nas je avantura na ovom dalekom kontinentu ostavila bez daha. Još dok je bila na ovoj dalekoj destinaciji, malo smo zasmetali našu Makaranku koja nam je ispričala sve zanimljive anegdote s ovog putovanja.

- Australija je oduvijek bila moj najveći san. Za nju kažu da je na kraju svijeta, a ja do sada nisam imala priliku otputovati ondje. Moj dečko imao je australsku turneju pa je ovo bila idealna prilika da spojim ugodno s korisnim. Napokon sam vidjela sve ljepote Australije i bila mu najveća podrška kako bih mu olakšala boravak. Novu godinu dočekali smo uz spektakularan vatromet. Zanimljivo je da ovdje imaju dva tajminga za vatromet, prvi je bio u 20:30 sati, a drugi točno u ponoć. Prvi vatromet dočekali smo na terasi hotela, a drugi smo gledali iz sobe jer je jet lag odradio svoje i jedva jedvice smo ostali budni do ponoći. Prvi dan nove godine proveli smo na plaži, ali naravno, nisam išla dublje od struka zato što imam veliki strah od morskih pasa. Iako bih rekla da su ovdje jake morske struje puno opasnije - govori nam 29-godišnjakinja koja je ekskluzivno za Večernji list potvrdila vezu s našim uspješnim tenisačem Bornom Ćorićem. Jedno drugom su najveća podrška, a Anamaria je ovaj put bila njegova pratnja na ovom dalekom putovanju.

- Prva destinacija bio je Perth. Iskreno, nisam imala neko dugo planiranje ovog puta, prije bih rekla da sam imala dugo pakiranje. Jedino u što sam bila sigurna jest da ću biti na relaciji Perth - Novi Zeland - Melbourne. Božić sam provela s obitelji kući u Makarskoj, a letjela sam do Australije preko Rima i Dubaija. Za blagdane zbilja vlada totalna ludnica na aerodromima. Ovo je ujedno bio i prvi put da putujem na ljetnu destinaciju za vrijeme blagdana. To doista ima svoje čari. Kao primjer navela bih visokih četrdeset stupnjeva vani, a svugdje oko tebe su božićne jelke i ukrasi. To je doista zanimljiva kombinacija - priča nam sugovornica koja na društvenoj mreži Instagram broji više od 130 tisuća pratitelja. Ondje nije odoljela, a da ne objavi tijek svog putovanja u Australiju i Novi Zeland, a njezini obožavatelji oduševljeni su predivnim fotografijama.

- Moja prijateljica koja je prošle godine bila s dečkom na turniru u Novom Zelandu točno mi je napisala što sve trebam posjetiti, odnosno, što je najvažnije vidjeti s obzirom na to da nemam baš puno vremena i nisam znala koliko ću dana ostati na putovanju. Odmah nakon što sam došla zvala sam Uber, sprijateljila se s vozačem koji me sat vremena vozio do plaže Piha. On me čekao, fotografirao i vratio u hotel. Da mi je netko ranije kazao da ću se usred Novog Zelanda sama odvažiti ići na izlet i uz sve to "užicati" vozača da mi bude i vodič i fotograf, ne bih vjerovala - ispričala nam je Anamaria te dodala što joj je bilo najizazovnije.

- Najizazovnija situacija s kojom sam se susrela na ovom putovanju bio je spomenuti jat lag, nakon puta koji je trajao 24 sata stigla sam po lokalnom vremenu točno u ponoć u Australiju. Prvu sam noć spavala samo dva sata. I taman kad sam se malo prilagodila, za nekoliko dana smo krenuli u Novi Zeland u kojem je još veća vremenska razlika. Također, visoke temperature u Perthu su me iznenadile, a što će biti u Melbourneu uskoro ću vidjeti. Kažu da se ondje vremenski uvjeti ekstremno mijenjaju, ujutro bude hladno, dok je tijekom popodneva čak 35 stupnjeva - priča nam.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

No ono što je "crème de la crème" ovog putovanja svakako su neodoljive koale, klokani i ostale autohtone vrste s kojima se fotografirala i uživala u društvu.

- Moja najveća želja u posjetu ovoj dalekoj destinaciji bila je vidjeti koale i klokane. Imali smo organiziran izlet u njihovom zoološkom vrtu u Perthu gdje smo mogli maziti koale i klokane. Iskreno, iznenadila sam se koliko su zapravo pitomi. U Australiji žive neke od najotrovnijih zmija na svijetu, dok na primjer u Novom Zelandu zmije uopće nisu nastanjene i ne postoje neke autohtone životinje, osim ptice kivi, a koja ne leti. Zato krajolik u Novom Zelandu ostavlja bez daha. U Perthu, pak, najviše su mi se svidjele koale i klokani, a toliko sam puta sebi rekla: "Jedva ih čekam vidjeti!". Njihova plaža City Beach je naprosto predivna, a riječ je o plaži koju kad pogledaš s obje strane ne nazire se kraj. Ondje sam se kupala i "skakala u valove", naravno, ne dublje od opcije da mogu nogama dotaknuti dno. Inače, moj najveći strah su morski psi pa sam se jedva odvažila i na ovaj potez. Drugi dan sam posjetila otok Rottnest kako bih vidjela najsretniju životinju na svijetu - kuoku. Riječ je o malenom tobolčaru koji je veličine mačke, a zanimljivo je da ne skida osmijeh s lica. Njihova najveća populacija smještena je samo na tom otoku. Dok ovdje boravim osjećam se kao da sam u nekom filmu, sve je predivno i očaravajuće. U Aucklandu sam posjetila dvije atrakcije, a to su Waiheke otok koji je ujedno i najljepši po svojim prostranim plažama i vinarijama. Piha plaža je poznata po crnom vulkanskom pijesku i ogromnim valovima. Zanimljivo je da smo iznajmili Vespe, vozili se i uživali. Izlet smo završili posjetivši jednu od lokalnih vinarija - prepričava sugovornica koja nam je otkrila i kakvi su Australci.

- Ja kažem da nema srdačnijih ljudi od Hrvata, iako sam stekla dojam da su i Australci srdačni i pristupačni, dok su ipak na Novom Zelandu malo manje. Udaljenost od Australije do Novog Zelanda iznosi više od dvije tisuće kilometara. Negdje sam pročitala podatak da je London bliži Rusiji, nego Novi Zeland Australiji. Budući da i nisu toliko blizu kao što nam se čini gledajući globus, uvelike im se razlikuje kultura, običaji i jezik - ističe Anamaria, koja je inače vegetarijanka pa nije mogla uživati u svim čarima tamošnje gastronomske ponude. - Jako sam dosadna kada je riječ o hrani. Meso ne jedem već dugo, ali ekipa koja je bila s nama kaže da su im steakovi odlični. Moram pohvaliti australske kekse "Tim Tam", a kušanje ribe i sireva na Novom Zelandu je neizostavno. U Melbourneu ću svakako probati nešto lokalno i autohtono - priznaje te nam otkriva i kakve tu cijene, s obzirom na inflaciju u svijetu.

- Cijene u Australiji su jednake kao i u Hrvatskoj, moguće i jeftinije kada je riječ o nekim stvarima. Kući se svakako vraćam s nekoliko pari Uggs obuće, s obzirom na to da su ovdje dosta jeftinije - objašnjava te našim čitateljima savjetuje, ako kreću na ovu destinaciju, svakako ne smiju zaboraviti ponijeti visoki faktor zaštite od sunca. - U Australiji je doista predivno i ovdje bih sigurno mogla ostati nekoliko mjeseci, ali ne dulje od toga. Svoj život ne vidim nigdje drugdje osim u Hrvatskoj. Obožavam našu zemlju, svoju Makarsku i predivnu obalu, ondje sam najsretnija - pojašnjava.

Foto: Večernji list, privatna arhiva

Prisjetila se i svojih ranijih putovanja u Tokyo i Miami. - Australija i Novi Zeland definitivno su zauzeli prvo mjesto na mojoj dosadašnjoj listi putovanja. Nakon toga navela bih Japan, gdje sam nedavno putovala. Njihova kultura, srdačnost i gostoprimstvo ne mogu se usporediti ni s jednom drugom državom. U Tokiju je toliki kaos na cestama i sve vrvi ljudima, šarenim reklamama i trgovinama, a u isto vrijeme je sve toliko dobro organizirano sa se ne osjeti tolika gužva. Na listi putovanja koja su mi ostavila veliki trag dodala bih i Miami. Trenutak kada sam stigla ispred hotela u jedan ujutro nikada neću zaboraviti. Sve je vrvjelo ljudima kao da je popodne... Ljudi su nasmijani, veseli i puni života. Ujutro kad sam se probudila i sjela na doručak ispred hotela, naručila sam kokos i gledala sve te zgodne ljude koji joggiraju, piju zdrave smoothie i slušaju muziku. U Miami se želim vratiti još puno puta, poseban je i zarazan!

Za kraj ovog ugodnog razgovora otkrila nam je i koje su joj destinacije na "bucket listi". - Na mojoj bucket listi sljedećih putovanja su Island i Finska te safari avantura u Africi. Polarna svjetlost, gejziri, vulkanske plaže na Islandu te mnoge druge prirodne ljepote me doista privlače. Posjet selu Djeda Mraza u Rovaniemi mi je želja od djetinjstva! Prije mjesec dana sam trebala ići, ali su me spriječile neke okolnosti tako da se nadam da ću prije idućeg Božića vidjeti sobove, haskije, polarnu svjetlost... Što se tiče safarija, ne moram previše pričati o tome, svatko u mom okruženju zna koliko volim životinje i da mi je to velika želja. Nadam se da će se sve to ostvariti uskoro - zaključuje.

