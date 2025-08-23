Nesuđena odabranica Šime Eleza oglasila se u jeku njegove priče s Majom: 'Nekad mi je neugodno'

Ovogodišnja sezona showa “Gospodin Savršeni” od samog je početka izazvala ogroman interes, a iako je snimanje završeno prije nekoliko mjeseci, priče o kandidatima ne prestaju intrigirati javnost. Jedna od sudionica koja je osvojila simpatije gledatelja je 24-godišnja Marinela Grljušić iz Požege. Kao članica Šiminog tima, stigla je do samog finala, no splitski neženja na kraju je svoje srce poklonio Slovenki Vanji. Unatoč tome, simpatična Slavonka stekla je vojsku pratitelja na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz svog života.

Upravo je na svom Instagram profilu Marinela privukla pažnju kada se, prisjećajući se mlađih dana, osvrnula na sebe od prije pet godina. - Upravo sam si gledala storije prije pet godina. Tada sam bila potpuno drugačija. Kad se osvrnem, nekad mi je neugodno, ali zapravo mi je drago vidjeti koliko sam odrasla - pojasnila je Marinela uz fotografiju iz prošlosti.

Svojim je pratiteljima otkrila i dublji razlog svoje introspekcije, citirajući mudrost koju je pronašla u jednoj knjizi. - U jednoj knjizi sam pročitala da žene najviše sazrijevaju od 16. do 23. godine, bome je istina. Težak put me oblikovao. Svaka mi čast na tome, a veselim se i svim teškim stvarima koje tek dolaze, jer one nas najbrže mijenjaju - poručila je, pokazujući zrelost i zahvalnost na životnim lekcijama koje su je oblikovale u osobu kakva je danas.

Njezina transformacija nije samo duhovna, već i fizička. Na staroj fotografiji Marinela je brineta, dok je danas prepoznatljiva crnka, a u prošlosti je eksperimentirala i s plavom bojom kose. Osim promjene frizure, nikada nije skrivala da se podvrgnula i nekim estetskim zahvatima kako bi se osjećala bolje u svojoj koži, o čemu je uvijek otvoreno i bez zadrške govorila.

Marinela je tako svojevremeno otkrila da je imala dva estetska zahvata – popunjavanje usana i lipolizu podbratka, nekirurški tretman kojim se pomoću injekcija smanjuju masne naslage. Svoju je odluku detaljno pojasnila u jednom TikTok videu. - Kad sam saznala da idem u Grčku na snimanje Gospodina Savršenog, bilo mi je: ‘Ajme, puno toga trebam napraviti na sebi’, a prvo su bile usne. Krajem srpnja sam ih otopila i onda došla na popunjavanje hijaluronom. Odradila sam i lipolizu, radila sam je već četiri puta. Oni koji me znaju od ranije, znaju kakav sam problem imala s podbratkom - iskreno je ispričala tada.

A u 'Gospodinu Savršenom' stigla je sve do finala, gdje nije odabrana od strane Šime, na što se kasnije osvrnula u intervjuu: - - Bilo mi je teško jer me je povrijedilo što je Šime odabrao nekog drugog - iskreno je rekla Marinela u intervjuu za RTL.hr. Unatoč početnom razočaranju, brzo je pronašla način kako se nositi s ishodom. - Ali život je nepredvidiv – kad se zatvore jedna vrata, uvijek se otvore druga. Čini se da je tako trebalo biti - zaključila je pomirljivo, pokazujući zrelost u prihvaćanju situacije.

