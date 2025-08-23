Naš najpoznatiji putopisac podijelio vijest koja je oduševila javnost: 'Želim da ima priliku ostvariti svoje snove'

Poznati hrvatski travel bloger i pustolov Kristijan Iličić nedavno je sa svojim pratiteljima podijelio vijest koja je mnoge oduševila. Naime, tijekom boravka u Etiopiji, Iličić je ispunio obećanje dano djevojčici Melke i službeno postao njezin skrbnik. Ovaj čin humanosti kruna je posebnog odnosa koji je razvio s djevojčicom, čiji je lik ranije odlučio zauvijek zabilježiti tetovažom na svojoj ruci. Zahvaljujući njegovoj pomoći, Melke je već napravila prvi veliki korak. - Kako sam i obećao, Melke je krenula u školu. Iza sebe je ostavila malo selo i preselila se u veći grad, gdje je čeka puno više prilika i kvalitetnije obrazovanje - objasnio je Iličić.

U svojoj objavi detaljno je opisao svoju predanost Melkinoj budućnosti, istaknuvši kako je sada i službeno upisan u njezine dokumente. - Pobrinut ću se da joj tijekom cijelog školovanja, pa sve do fakulteta, budu pokriveni svi troškovi života, hrane, smještaja i, naravno, obrazovanja. Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje - napisao je Iličić, jasno pokazavši razinu svoje posvećenosti.

Očekivano, Iličićeva objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a prostor za komentare bio je preplavljen porukama podrške i divljenja. - "Nisam odavno ništa ljepše pročitala", "Ovo je nešto što vrijedi svakog slova komentirati. Bravo. Bog nek ti vrati duplo", "Veliki ste čovjek s posebnim srcem. Da vas dragi Bog čuva na svakom koraku" - samo su neke od poruka koje su mu uputili brojni pratitelji koji su njegovu gestu dočekali s oduševljenjem.

Podsjetimo, Kristijan je prvi Hrvat koji je posjetio sve države svijeta, a svoje društvene mreže, na kojima ima mnoštvo sljedbenika, često koristi i za osobne priče te traženje pomoći. Prije nekoliko mjeseci Iličić je progovorio o sinu koji je tražio svog oca. "Želio bih vas sve updateati o situaciji sina koji je tražio svog oca. Nakon što sam objavio sliku gospodina iz Osijeka na klupi s golubovima, javio mi se dečko iz Njemačke uvjeren da je to njegov tata kojeg nije vidio četiri godine. Počeli smo se dopisivati, i u međuvremenu mi se javila jedna pratiteljica koja je otišla do tog čovjeka s fotke i pitala ga direktno – čovjek ima dvije kćeri i, nažalost, nije otac tog dečka.

Rekao sam mu to, i tu je zapravo krenuo pravi razgovor. Poslao mi je staru sliku sebe i svog oca, rekao da se zove Josip Kolovrat, rođen 1950. godine, da je rođen u Slavonskom Brodu, a da je kasnije živio u Bosutskom naselju. Dao mi je i staru adresu... Objasnio mi je da mu je priča vrlo teška i komplicirana, da ne želi ulaziti u razloge zašto se godinama nisu vidjeli, ali da ga ne osuđujemo. Također me uvjerava da ovo nije nikakva prevara, da mu je iskreno stalo i da bi mu jako puno značilo da pronađe oca.

Također, kao i vama – i meni se javlja sto pitanja. Kako to da nije prepoznao oca? Kako to da nema nikakvu rodbinu? Kako to da nema susjede, nikoga tko zna nešto više? I još tisuću drugih pitanja...

Ali opet – tko sam ja da sudim? Nisam detektiv, nisam tu da ispitujem, preispitujem i tražim rupe. Ja sam tu samo da, ako mogu pomoći – pomognem. Čovjek ima 42 godine. Rekao mi je da mu ovo nije zezancija, da mu nije do igre. Samo želi još jednu priliku da pronađe oca. Na kraju, ako sam naivčina, s time mogu živjeti... Ali možda, samo možda, pomognemo da se dvoje ljudi ponovno spoje. I to je onda veće od svega. P.S. siguran sam da postoji netko iz Osijeka tko će prepoznati ovo dvoje ljudi na slici", napisao je Kristijan uz fotografiju, a samo nekoliko sati kasnije objavio je da je potraga završena.

"Ljudi moji... nemam riječi!!!!!! Uspjeli smo. Stvarno smo uspjeli. ❤️❤️❤️ Moram vam priznati – rasplakao sam se. Dok sam pričao s njegovim ocem, emocije su me potpuno preplavile. Jer čovjek je bio... pre, pre, presretan. Ne mogu vam to ni opisati riječima.Javio mi se gospodin Nino Dragas i rekao: 'Kristijane, taj čovjek ti pije kavu kod mene svaki dan.' I poslao mi njegov broj. Nazvao sam oca. Srce mu je, kako je rekao, bilo puno kao kuća. Naježio se kad je vidio sliku. Rasplakao se i zahvalio.

Rekao mi je: 'Kad dođeš u Osijek – idemo na ručak i kavu.' Sinu sam poslao broj od oca. Spojili smo ih. ❤️ Priča je teška i komplicirana, ali to nije na meni. Nisam ovdje da sudim, da analiziram, da postavljam pitanja. Samo da, ako mogu – pomognem. I ovaj put smo zajedno napravili nešto stvarno posebno. Jer nekad je potrebno tako malo – a nekome to znači cijeli svijet. Hvala svima koji su pomogli, dijelili, javili se... Od srca – hvala. ❤️", zaključio je poduzetnik.