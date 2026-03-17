Jakov Jozinović javio se nakon nastupa u Novom Sadu: 'Hvala na ljubavi, dosad najveći koncert na turneji'

Samo tri dana nakon što je održao, kako sam kaže, "dosad najveći koncert" na svojoj turneji "Ja za čuda letim", dvadesetogodišnji Vinkovčanin Jakov Jozinović podijelio je s pratiteljima na Instagramu djelić spektakularne atmosfere iz rasprodane dvorane SPENS u Novom Sadu.

Objavio je seriju profesionalnih fotografija koje zorno prikazuju krcatu arenu, euforičnu publiku i emotivne trenutke s pozornice, potvrđujući status jedne od najvećih mladih zvijezda u regiji. "Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!", napisao je Jakov, vidno dirnut podrškom publike. Posebnu zahvalu uputio je i kolegi Saši Kovačeviću, koji mu se pridružio na pozornici kao gost iznenađenja. "Hvala i mom Saši Kovačeviću na odazivu, podršci i što je uljepšao večer svojim pjesmama! Novi Sade, vidjet ćemo se opet!", poručio je mladi pjevač.

Ovaj koncert imao je i dodatnu težinu, s obzirom na to da je održan u istoj dvorani u kojoj je samo nekoliko dana ranije svoj nastup, nakon pritiska braniteljskih udruga, otkazao Tony Cetinski. Jakov je, međutim, odlučio ustrajati, poslavši snažnu poruku putem društvenih mreža: "Letim za čuda. Letim za ljubav, poniznost, mladost i glazbu koja ne poznaje granice". Publika je s njim uglas pjevala kako obrade regionalnih legendi poput Đorđa Balaševića i Olivera Dragojevića, tako i njegove hitove poput "Polje ruža".

Novosadski koncert bio je poseban i po premijernim izvedbama. Jakov je publici po prvi put predstavio dvije nove pjesme, "Stol za dvoje" i naslovnu pjesmu turneje "Ja za čuda letim", koje bi uskoro trebale dobiti i svoja studijska izdanja. Osim toga, odgovorio je na javni "izazov" popularne glazbenice Senidah, koja se našalila da će snimiti duet s njim ako izvede njezin hit "Replay". Mladi pjevač prihvatio je izazov i izveo pjesmu, što je izazvalo opće oduševljenje u dvorani i dodatno potaknulo glasine o njihovoj mogućoj suradnji.

Reakcije na njegovu objavu bile su jednako emotivne kao i sam koncert. Obožavatelji su u komentarima iskazali svoje divljenje. Upravo ta nevjerojatna veza s publikom razlog je zašto je Jakov postao fenomen koji rasprodaje arene i prije izlaska debitantskog albuma. Njegova turneja "Ja za čuda letim" nastavlja rušiti rekorde, a pred njim su nastupi u Skoplju i Ljubljani, kao i peti rasprodani koncert u beogradskom Sava Centru. Vrhunac turneje očekuje se 19. lipnja, za kada je zakazan povijesni koncert u Areni Zagreb, koji je također rasprodan, a na kojem će nastupiti na impresivnoj 360° pozornici.