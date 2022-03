Neslužbeno otkriven uzrok smrti bubnjara Foo Fightersa (50), hitna pomoć stigla je odmah, ali spasa mu nije bilo

Bubnjar Foo Fightersa Taylor Hawkins imao je u trenutku smrti u organizmu 10 psihoaktivnih supstanci, uključujući opijate, objavile su u subotu kolumbijske vlasti. Bubnjar slavne američke grupe pronađen je mrtav u petak u svojoj 50. godini u hotelskoj sobi u Bogoti, gdje je bend trebao nastupiti iste večeri.

"Toksikološkom analizom dosad je otkriveno deset supstanci u tijelu Taylora Hawkinsa, uključujući opijate, antidepresive, anksiolitike i marihuanu", objavile su kolumbijske vlasti.

Ured kolumbijskog državnog tužitelja nije službeno proglasio uzrok smrti, ali su lokalni mediji pozivajući se na bliske izvore istrazi objavili da se radi o predoziranju heroinom i kombinacijom antidepresiva i benzodiazepina.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS FILE PHOTO: Taylor Hawkins and Dave Grohl induct Rush at the 2013 Rock and Roll Hall of Fame induction ceremony in Los Angeles April 18, 2013. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Photo: MARIO ANZUONI/REUTERS

Mediji su također objavili da je bubnjar pronađen mrtav u svojoj sobi u hotelu Casa Medina nakon što je nazvao recepciju i žalio se na bolove u prsima. Hitna pomoć ga je, međutim, zatekla bez znakova života.

Hawkins je prošlosti imao problema s ovisnošću o drogama i prije 20 godina je jedva preživio predoziranje. Grupu Foo Fighters osnovao je 1994. Dave Grohl, bubnjar Nirvane. Bend je objavio 10 studijskih albuma s brojnim hit singlovima poput "Everlong", "Times Like These" i "Learn To Fly."

Osvojili su 12 Grammyja i prošle su godine uvršteni u Rock & Roll kuću slavnih. Hawkins je bio njihov član od 1997., a prije toga je svirao s Alanis Morrisette.