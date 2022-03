Vikend dodjele Oscara počeo s počastima Samuelu L. Jacksonu i Dannyju Gloveru

Hollywood je počeo vikend dodjele Oscara dodijelivši u petak počasnog Oscara za životno djelo Samuelu L. Jacksonu i drugim veteranima filmske industrije, za desetljeća posvećenosti filmskom i humanitarnom radu.

Jackson je bio među dobitnicima godišnjih nagrada Governors Awards Akademije filmske umjetnosti i znanosti, koja će dodijeliti Oscare za najbolji film i za druge kategorije na svečanosti uživo u nedjelju.

Glumac Denzel Washington predstavio je Jacksona u petak istaknuvši kako se pojavio u 152 filma koji su zaradili više od 27 milijardi dolara na kino blagajnama tijekom pet desetljeća.

Među njima, Jackson je glumio Nicka Furyja u filmovima o superjunacima "Osvetnici" i bio je nominiran za Oscara za ulogu ubojice u drami "Pulp Fiction" redatelja Quentina Tarantina iz 1994. godine.

Preuzimajući nagradu, Jackson je zahvalio svojoj obitelji, poslovnim predstavnicima "i svakoj osobi koja je ikada kupila kartu za bilo koji od mojih filmova".

"Pokušao sam zabaviti publiku na način na koji je Hollywood zabavljao mene", rekao je Jackson, "natjerati ih da zaborave svoje živote na nekoliko sati, budu oduševljeni, zadivljeni ili uzbuđeni."

Actors Samuel L. Jackson, Liv Ullmann and Danny Glover embrace each other accepting their honorary Oscars during the 12th Governors Awards at The Ray Dolby Ballroom in Los Angeles, California, U.S. March 25, 2022.

Zvijezda filma "Smrtonosno oružje" Danny Glover dobio je humanitarnu nagradu Jean Hersholt za svoj rad na poštivanju ljudskih prava.

Usporedo s glumačkom karijerom, Glover je vodio kampanju za različite ciljeve - od pokreta za građanska prava u SAD-u do ukidanja aparthejda u Južnoj Africi. Sada obnaša dužnost ambasadora dobre volje za UNICEF.

Scenaristica-redateljica Elaine May i norveška glumica Liv Ullmann također su dobile počasne Oscare. Ullmann je često surađivala sa švedskim redateljem Ingmarom Bergmanom i igrala u filmovima među kojima su "Persona", "Anina strast" te "Krici i šaputanja". Ullmann je bila nominirana za najbolju glumicu za film "Emigranti" iz 1971. i film "Licem u lice" iz 1976. godine.

May je nominirana za Oscara za najbolji adaptirani scenarij za filmove "Nebo može čekati" iz 1978. i "Predsjedničke boje" iz 1999. godine. U Los Angelesu će u nedjelju navečer biti održana 94. svečana dodjele Oscara, na kojoj ove godine film "Šape pasje" novozelandske redateljice Jane Campion ima ukupno 12 nominacija.

