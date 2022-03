Meghan Markle radi na novom podcastu, Spotify pustio teaser u kojem se otkriva tematika razgovora

Vojvotkinja od Sussexa i supruga princa Harryja Meghan Markle (40) sprema se na novi projekt. Naime, nakon neuspjeha sa starim Spotify podcastom 'Archewell Audio' na kojemu su objavili samo jednu epizodu, a nakon koje je brigu o projektu preuzeo sam Spotify sa svojim producentima, vojvotkinja je osmislila novi - 'Archetypes'. Spotify je u četvrtak otkrio naziv podcasta koji će se baviti važnom temom, a koji je nastao kao ogranak 'Archewell Audija'.

Poznata po aktivizmu

Naime, istraživat će “etikete koje sputavaju žene", navodi se u priopćenju za javnost. U razgovoru s povjesničarima i stručnjacima, Meghan će "otkriti podrijetlo ovih stereotipa i voditi necenzurirane razgovore sa ženama koje predobro znaju kako stereotipovi i predrasude oblikuju narative." U audio-teaseru objavljenom u četvrtak, vojvotkinja - koja ima dugu povijest aktivizma za ženska prava - bavi se stereotipima koji su dugo generalizirali žene, osobito kroz objektiv popularne kulture i medija. Teaser započinje pogrdnim nazivima žena i izjavama ljudi koji pričaju kako su žene zamoljene da se pokore jačim muškarcima jer su “manje inteligentne i jednostavno fizički manje”. Zatim Meghan nastavlja:

"Tako govorimo o ženama, to su riječi koje odgajaju naše djevojčice i kako mediji odražavaju žene publici... ali otkud ti stereotipi? I kako se nastavljaju pojavljivati i definirati naše živote? Ja sam Meghan, a ovo je Archetypes. Podcast za seciranje, istraživanje i rušenje etiketa koje pokušavaju sputati žene. Razgovarat ću sa ženama koje dobro znaju kako ovi stereotipi upravljaju narativom žena. A razgovarat ću i s povjesničarima koji će nam pomoći shvatiti kako smo uopće došli do ovog”. Planove za podcast prvi je potvrdio glasnogovornik Archewell Audija 17. ožujka. Podsjetimo, Meghan i Harry najavili su višegodišnje partnerstvo Spotifyja i njihove produkcijske kuće Archewell Audio 2020. godine s ciljem "izgradnje bolje zajednice kroz zajedničko iskustvo, priče i vrijednosti".

Izgubili glavnu riječ

No, otkako su tik pred Božić 2020. godine objavili svoj prvi podcast, od tada im je profil na tom streaming servisu bio potpuno prazan. Prošle godine su zaposlili još jednu producenticu, Rebeccu Sananes, kako bi im pomogla u projektima, čini se kako ni ona nije puno napravila od tada. Ona je čak najavila cijeli serijal koji je trebao biti objavljen prošle godine, no kako se i to izjalovilo, Spotify je uzeo stvar u svoje ruke i zaposlio cijeli novi tim producenata, što znači da Meghan i Harry više nisu vodili glavnu riječ. Potom je platforma kroz podcast 'Gimlet' tražila zaposlenike koji bi radili na 'Archewell Audiju' na šest mjeseci. Svojim su poslovima navukli ismijavanje ljudi koji su isticali kako je par otišao iz kraljevske obitelji kako bi imali privatnost, a sad rade sve kako bi bili u centru pažnje.

