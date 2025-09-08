Nema veće televizijske tragedije bilo koje sheme u bilo koje godišnje doba od ponovnog repriziranja 'Krim tima'

Život na vagi // RTL - tri ruže

Ambiciozno je krenuo RTL u novu jesensku shemu pa je već s prvim danom rujna počelo emitiranje devete sezone showa "Život na vagi". Poklopilo se ono ove godine i znakovito s nedavnom premijerom Netflixovog dokumentarca "Vitki za TV: Istina o emisiji Život na vagi", a koji problematizira američku inačicu showa, poznatu pod nazivom "The Biggest Loser". Show je to koji se počeo emitirati još 2004. godine i odmah je postao globalni hit, ali i jedan od najkontroverznijih reality formata. Kandidati su prolazili kroz ekstremne dijete i iscrpljujuće treninge, a nagrada od 250.000 dolara bila je mamac koji je mnoge natjerao na riskantne metode. U dokumentarcu tako bivši natjecatelji otvoreno govore o postu i dehidraciji, kako su izbjegavali piti vodu da bi brže gubili kilograme, a snimke pokazuju i medicinske intervencije na setu. Mnogi su priznali da su nakon showa vratili kilograme, neki čak i premašili početnu težinu. Dokumentarac podsjeća da se reality tržište u SAD-u često oslanja na dramu pod svaku cijenu. Jillian Michaels, najpoznatija trenerica iz showa, odbila je sudjelovati u Netflixovu serijalu, dok je Bob Harper branio svoj rad. No poruka je jasna - The Biggest Loser obećavao je životne transformacije, a ostao upamćen kao upozorenje o opasnostima brzog mršavljenja.

U tom kontekstu hrvatski "Život na vagi" djeluje puno zdravije i odgovornije, a stječe se dojam kako je ove godine još više podignuta ta ljestvica. U proces je ušlo 18 kandidata, a nova voditeljica Antonija Blaće već je u prvoj epizodi istaknula da je hrvatska verzija prva u svijetu uvela poštenije pravilo ispadanja pa po crvenoj liniji ispada onaj tko je izgubio najmanje kilograma u tjednu, bez međusobnih izbacivanja i manipulacija, čime se smanjuje nepotrebni stres i drama među kandidatima. Pohvala ide i Blaće, koja se nakon brojnih RTL-ovih projekata odlično snašla i u ovome. Dojam je da se manje nego u prijašnjim sezonama forsira "kopanje po ranama" i guranje kandidata u suze, a više pažnje daje procesu mršavljenja. Treneri Mirna Čužić i Edo Mehmedović standardno su na visini zadatka, a važno je i što kandidati imaju podršku nutricionista, liječnika i psihologa. Naravno, ne treba zanemariti da je "Život na vagi" i dalje reality show, ali s nekoliko pametnih pomaka pokazuje da zabava ne mora nužno počivati na ljudskoj patnji i slomu pred kamerama.

Provjereno // NOVA TV - četiri ruže

"Provjereno" je, pak, uvijek na razini zadatka. Nova TV ušla je u novu sezonu svoje najjače istraživačke emisije upravo na njezin 18. rođendan, a već prvom epizodom pokazala da nastavlja donositi važne, aktualne priče od javnog interesa, ali i dirljive životne sudbine. Publika je to prepoznala pa se tako Nova TV pohvalila brojkama da je emisija bila gledanija od prvog konkurenta 2,6 puta, a od drugog čak tri puta. Najviše pažnje izazvala je priča reporterke Maje Medaković o Sonji (57) i Marku Mirotiću (69) koji su, nakon 22 godine borbe s neplodnošću, osam spontanih pobačaja i brojnih razočaranja, konačno postali roditelji djevojčice. Priča o roditeljstvu u šestom i sedmom desetljeću života primjer je sjajne obrade teme u "Provjerenom", s ciljem otvaranja pitanja o kojima svi govore, ali i donijeti ljudsku stranu, bez osude i senzacionalizma.

Vodeni svijet Komoda: Veliki putnici i stalni stanari// HRT 1 - jedan kaktus

Dok komercijalne televizije već u prvim danima rujna otvaraju jesensku shemu vlastitim emisijama i novim sezonama, HRT nekako i dalje kaska. U prime timeu tako nudi reprizu dokumentarne serije "Vodeni svijet Komoda". U redu, riječ je o vizualno atraktivnom serijalu koji vodi na arhipelag oko otoka Komoda. Sve je to lijepo snimljeno, priroda je impresivna, a tema egzotična. No, ostaje dojam da takav sadržaj teško može parirati domaćim pričama i svježim emisijama koje gledatelji očekuju na početku nove sezone. Egzotične životinje i koraljni grebeni možda jesu fascinantni, ali podsjetnik su i da HRT još uvijek nije krenuo s jesenskim programom punom snagom, pa dok drugi nude premijere, javni servis ostaje na reprizama.

K.T.2. // RTL 2 - pet kaktusa

Nema veće televizijske tragedije bilo koje sheme u bilo koje godišnje doba od ponovnog repriziranja "Krim tima", a ništa ne viče "očajno krpanje rasporeda" kao pravda koja je opet i opet i opet na zadatku još od početka tisućljeća (pri čemu je još tada bila predmet podsmjehivanja). S obzirom na vrijeme, još je onda nekako i mogla proći, danas je samo uvreda za gledatelje. Onima koji daljinski upravljač padne s kauča pa se se slučajno program okrene na RTL2, jer valjda su još jedino oni preostali.