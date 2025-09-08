Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TV KRITIKA:

Nema veće televizijske tragedije bilo koje sheme u bilo koje godišnje doba od ponovnog repriziranja 'Krim tima'

Foto: Promo
1/4
Autor
Stela Lechpammer
08.09.2025.
u 20:00

Ništa ne viče "očajno krpanje rasporeda" kao pravda koja je opet i opet i opet na zadatku još od početka tisućljeća (pri čemu je još tada bila predmet podsmjehivanja). S obzirom na vrijeme, još je onda nekako i mogla proći, danas je samo uvreda za gledatelje

Život na vagi // RTL - tri ruže

Ambiciozno je krenuo RTL u novu jesensku shemu pa je već s prvim danom rujna počelo emitiranje devete sezone showa "Život na vagi". Poklopilo se ono ove godine i znakovito s nedavnom premijerom Netflixovog dokumentarca "Vitki za TV: Istina o emisiji Život na vagi", a koji problematizira američku inačicu showa, poznatu pod nazivom "The Biggest Loser". Show je to koji se počeo emitirati još 2004. godine i odmah je postao globalni hit, ali i jedan od najkontroverznijih reality formata. Kandidati su prolazili kroz ekstremne dijete i iscrpljujuće treninge, a nagrada od 250.000 dolara bila je mamac koji je mnoge natjerao na riskantne metode. U dokumentarcu tako bivši natjecatelji otvoreno govore o postu i dehidraciji, kako su izbjegavali piti vodu da bi brže gubili kilograme, a snimke pokazuju i medicinske intervencije na setu. Mnogi su priznali da su nakon showa vratili kilograme, neki čak i premašili početnu težinu. Dokumentarac podsjeća da se reality tržište u SAD-u često oslanja na dramu pod svaku cijenu. Jillian Michaels, najpoznatija trenerica iz showa, odbila je sudjelovati u Netflixovu serijalu, dok je Bob Harper branio svoj rad. No poruka je jasna - The Biggest Loser obećavao je životne transformacije, a ostao upamćen kao upozorenje o opasnostima brzog mršavljenja.

U tom kontekstu hrvatski "Život na vagi" djeluje puno zdravije i odgovornije, a stječe se dojam kako je ove godine još više podignuta ta ljestvica. U proces je ušlo 18 kandidata, a nova voditeljica Antonija Blaće već je u prvoj epizodi istaknula da je hrvatska verzija prva u svijetu uvela poštenije pravilo ispadanja pa po crvenoj liniji ispada onaj tko je izgubio najmanje kilograma u tjednu, bez međusobnih izbacivanja i manipulacija, čime se smanjuje nepotrebni stres i drama među kandidatima. Pohvala ide i Blaće, koja se nakon brojnih RTL-ovih projekata odlično snašla i u ovome. Dojam je da se manje nego u prijašnjim sezonama forsira "kopanje po ranama" i guranje kandidata u suze, a više pažnje daje procesu mršavljenja. Treneri Mirna Čužić i Edo Mehmedović standardno su na visini zadatka, a važno je i što kandidati imaju podršku nutricionista, liječnika i psihologa. Naravno, ne treba zanemariti da je "Život na vagi" i dalje reality show, ali s nekoliko pametnih pomaka pokazuje da zabava ne mora nužno počivati na ljudskoj patnji i slomu pred kamerama.

Provjereno // NOVA TV - četiri ruže

"Provjereno" je, pak, uvijek na razini zadatka. Nova TV ušla je u novu sezonu svoje najjače istraživačke emisije upravo na njezin 18. rođendan, a već prvom epizodom pokazala da nastavlja donositi važne, aktualne priče od javnog interesa, ali i dirljive životne sudbine. Publika je to prepoznala pa se tako Nova TV pohvalila brojkama da je emisija bila gledanija od prvog konkurenta 2,6 puta, a od drugog čak tri puta. Najviše pažnje izazvala je priča reporterke Maje Medaković o Sonji (57) i Marku Mirotiću (69) koji su, nakon 22 godine borbe s neplodnošću, osam spontanih pobačaja i brojnih razočaranja, konačno postali roditelji djevojčice. Priča o roditeljstvu u šestom i sedmom desetljeću života primjer je sjajne obrade teme u "Provjerenom", s ciljem otvaranja pitanja o kojima svi govore, ali i donijeti ljudsku stranu, bez osude i senzacionalizma.

Vodeni svijet Komoda: Veliki putnici i stalni stanari// HRT 1 - jedan kaktus

Dok komercijalne televizije već u prvim danima rujna otvaraju jesensku shemu vlastitim emisijama i novim sezonama, HRT nekako i dalje kaska. U prime timeu tako nudi reprizu dokumentarne serije "Vodeni svijet Komoda". U redu, riječ je o vizualno atraktivnom serijalu koji vodi na arhipelag oko otoka Komoda. Sve je to lijepo snimljeno, priroda je impresivna, a tema egzotična. No, ostaje dojam da takav sadržaj teško može parirati domaćim pričama i svježim emisijama koje gledatelji očekuju na početku nove sezone. Egzotične životinje i koraljni grebeni možda jesu fascinantni, ali podsjetnik su i da HRT još uvijek nije krenuo s jesenskim programom punom snagom, pa dok drugi nude premijere, javni servis ostaje na reprizama.

K.T.2. // RTL 2 - pet kaktusa

Nema veće televizijske tragedije bilo koje sheme u bilo koje godišnje doba od ponovnog repriziranja "Krim tima", a ništa ne viče "očajno krpanje rasporeda" kao pravda koja je opet i opet i opet na zadatku još od početka tisućljeća (pri čemu je još tada bila predmet podsmjehivanja). S obzirom na vrijeme, još je onda nekako i mogla proći, danas je samo uvreda za gledatelje. Onima koji daljinski upravljač padne s kauča pa se se slučajno program okrene na RTL2, jer valjda su još jedino oni preostali.

Ključne riječi
krim tim 2 život na vagi tv kritika showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
LI
LizaLimenni
20:27 08.09.2025.

I krim tim i krv nije voda i dalje su bolji od informativnog programa rtla!! Ljevičari s dna kace!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

'večera za 5'

Povratak omiljene emisije! Nove epizode serviraju uzbudljivu jesen, a vještine će pokazati i strastvene nogometašice

Omiljena emisija iz sezone u sezonu privlači gledatelje, a njezina popularnost pravi je fenomen u televizijskom eteru. 'Večera za 5' fokusirana je na pokazivanje raznolikosti kuhinja diljem Lijepe Naše, ali i pokazivanjem vještina i preferencija kandidata, amaterskih kuhara koji rado prezentiraju jela nastala u toplini njihovih domova. Emisija se vraća u ponedjeljak.

Učitaj još