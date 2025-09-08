Naši Portali
KRIJE SVOJU LJUBAV

FOTO HRT-ova voditeljica nakon razvoda od poduzetnika u vezi je sa splitskim inženjerom! Zablistala je na špici

Zagreb: Jelena Glišić vodila program tajlandanske kulture
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/23
VL
Autor
Vecernji.hr
08.09.2025.
u 14:21

Atraktivna Jelena proteklog se vikenda pojavila na zagrebačkoj špici, a mi smo se u nastavku prisjetili njezina privatnog života

Još 2021. godine bivša misica Hrvatske i HRT-ova voditeljica, 38-godišnja Jelena Glišić rastala se od lošinjskog poduzetnika Krešimira Lešića, a onda je godinu nakon otkriveno da ponovno ljubi. Naime, kako su mediji tada doznali, u vezi je s nekoliko godina mlađim Antom Borovinom, inače inženjerom građevine. Tada je i Večernji list pisao kako je Splićanin Ante zaposlen u obiteljskoj tvrtki.

Naime, Jelena je proteklog vikenda viđena i na zagrebačkoj špici, odnosno Cvjetnom trgu, a gdje je vodila program tajlandske kulture. Upravo se u takvom stilu i odjenula, a više fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Nives Celzijus prvi put progovorila o novoj djevojci bivšeg supruga: 'Nismo si dobre, a ona je bolesno lijepa'
Zagreb: Jelena Glišić vodila program tajlandanske kulture
1/20

Podsjetimo, nedavno, još u siječnju Jelena je bila na zasluženom odmoru i dalekom putovanju upravo sa svojim odabranikom Antom. Iako nije otkrila gdje je točno putovala, njezine objave s odmora tada su na društvenim mrežama odale da su temperature puno više nego tada u Hrvatskoj.

Objavila je fotografije kako leži na predivnim i prostranim pješčanim plažama i uživa na devama. "Sve si zaslužila", "Uživaj srećice", pisali su joj pratitelji, a kao i uvijek nisu izostali komplimenti na račun njezina besprijekornog izgleda.

FOTO Naša voditeljica objavila fotku iz kreveta s 25 godina mlađim dečkom! Slave pola godine ljubavi
Zagreb: Jelena Glišić vodila program tajlandanske kulture
1/21

Inače, Jelena se još 2005. godine okrunila titulom Miss Universe Hrvatske, nakon čega je izgradila i uspješnu manekensku karijeru, ali i onu voditeljsku. O svom je privatnom životu vrlo tajanstvena, a posebice nakon razvoda od spomenutog Krešimira s kojim je bila u braku čak sedam godina. Kada je 2021. potvrdila razvod, Jelena je istaknula kako im je presudio život na dvije adrese, što im se u početku činilo kao prednost, ali postalo je prepreka. Odluku o razvodu nisu donijeli preko noći, već su dugo i detaljno o tome razgovarali...

špica veza voditeljica Jelena Glišić showbiz

PA
pasjura00
21:50 08.09.2025.

Ima li koja poznata osoba koja nije razvedena. Nekada poznate osobe su živjele u braku samo sa jednom osobom, fakat razvoda je bilo malo, a danas svaka druga

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
20:40 08.09.2025.

Fascinantno je kako ih brzo nanjuše?

Avatar Stradun
Stradun
16:01 08.09.2025.

bila u braku čak sedam godina....

