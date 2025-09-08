FOTO Sahranjen Giorgio Armani, pogledajte kako izgleda njegovo posljednje počivalište
Legendarni talijanski modni dizajner Giorgio Armani, koji je preminuo u 92. godini, ispraćen je na vječni počinak. Nakon što su se proteklog vikenda tisuće ljudi u Milanu oprostile vizionara čije je ime postalo sinonim za talijanski stil, danas je u krugu obitelji održan i njegov sprovod.
Prema njegovoj želji, Armani je pokopan u obiteljskoj kapelici u Rivalti, selu stotinjak kilometara udaljenom od Milana i blizu Piacenze, grada u kojem je rođen. Tamo počiva uz svoje roditelje i starijeg brata.
U znak poštovanja, sve trgovine s potpisom Armani diljem Italije zatvorile su svoja vrata u ponedjeljak poslijepodne, dopuštajući zaposlenicima da se u miru oproste od čovjeka kojeg su s divljenjem nazivali "Il Signor Armani".
Njegov partner i dugogodišnji suradnik Pantaleo Dell'Orco izjavio je za talijanske medije: "Oprostit ćemo se od njega kao obitelj, a zatim nastaviti naprijed kako bi on to želio. Sve je spremno da ga se sjećamo kroz njegovu modu."
Odlazak Giorgia Armanija označava kraj jedne ere. Čovjek koji je napustio studij medicine kako bi slijedio strast prema modi, izgradio je poslovno carstvo vrijedno više od sedam milijardi eura. Njegova revolucija započela je 1970-ih s dekonstruiranim sakoom, čime je zauvijek promijenio mušku, a potom i žensku poslovnu odjeću, nudeći slobodu i suptilnu moć umjesto krutih formi.
Njegova filozofija da "elegancija nije u tome da budete primijećeni, već da budete zapamćeni" vodila ga je kroz pet desetljeća dugu karijeru. Do samoga kraja ostao je neumoran, radeći na retrospektivnoj izložbi i reviji povodom 50. godišnjice brenda, koja će se krajem rujna održati u Milanu i sada postati emotivna proslava njegova golemog nasljeđa.