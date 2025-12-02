Naši Portali
U OPUŠTENOM IZDANJU

Nema šanse da biste ga prepoznali! Evo kako danas izgleda slavni glumac iz serije NCIS, potpuno se promijenio

02.12.2025.
u 20:15

Ovaj 74-godišnjak, ikona televizijskih procedurala, snimljen je u društvu, samo nekoliko dana nakon iznenadnog pojavljivanja u crossover epizodi "NCIS" i "NCIS: Origins"

Legendarni glumac Mark Harmon, milijunima gledatelja zauvijek poznat kao nezaboravni Leroy Jethro Gibbs iz serije "NCIS" pojavio se u javnosti, a fotografi su ga uhvatili i u rijetko viđenom opuštenom izdanju ispred njegova doma u Los Angelesu. Ovaj 74-godišnjak, ikona televizijskih procedurala, snimljen je u društvu, samo nekoliko dana nakon iznenadnog pojavljivanja u crossover epizodi "NCIS" i "NCIS: Origins". Fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: Profimedia

Za razliku od čestih televizijskih nastupa, gdje je uvijek imao ozbiljan izraz lica, Harmon je viđen s velikim osmijehom, potpuno sijedom i nešto prorijeđenom kosom te u izvrsnom raspoloženju. Harmonov povratak izazvao je oduševljenje publike, ali i potaknuo pitanje: čime se danas zapravo bavi jedan od najpoznatijih televizijskih istražitelja? Iako se 2021. emotivno oprostio od uloge koja mu je obilježila karijeru, Harmon je ostao usko povezan s franšizom. I dalje obnaša dužnost izvršnog producenta i jednog od ključnih ljudi iza kamere. Na ekranu se ponovno pojavio zahvaljujući posebnoj ideji producenata spin-off serije "Origins".

Harmon ju je opisao kao "previše dobru da bi ju odbio", a svojim povratkom podsjetio je gledatelje zašto je Gibbs bio i ostao srce NCIS-a. "Ponosan sam na priču koju rade i činilo se kao pravo vrijeme da ponovno posjetimo Gibbsa", ispričao je Harmon, koji je narator u seriji "NCIS: Origins", no uloga mlađeg Gibbsa pripala je Austinu Stowellu. Prije nego što je postao Gibbs, Harmon je glumio u nizu filmova i televizijskih serija, a duga karijera donijela mu je titulu najseksi muškarca prema PEOPLE-u 1986. godine. Harmon svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Sa suprugom, glumicom Pam Dawber, zvijezdom serije "Mork & Mindy", u braku je od 1987. godine, a zajedno imaju dva sina, Seana (37), koji je u originalnom NCIS-u glumio mlađu verziju Gibbsa, i Tyja (33). Iako se Harmon povukao iz glume kako bi se posvetio mirnijem životu, jasno je da njegova ljubav prema NCIS-u i dalje postoji. Za obožavatelje koji se pitaju hoće li se Gibbs ikada vratiti "za stalno", Harmon ostavlja vrata poluotvorenima, iako za sada uživa u zasluženoj tišini nakon 20 godina akcije.

