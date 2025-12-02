Nema šanse da biste ga prepoznali! Evo kako danas izgleda slavni glumac iz serije NCIS, potpuno se promijenio

Legendarni glumac Mark Harmon, milijunima gledatelja zauvijek poznat kao nezaboravni Leroy Jethro Gibbs iz serije "NCIS" pojavio se u javnosti, a fotografi su ga uhvatili i u rijetko viđenom opuštenom izdanju ispred njegova doma u Los Angelesu. Ovaj 74-godišnjak, ikona televizijskih procedurala, snimljen je u društvu, samo nekoliko dana nakon iznenadnog pojavljivanja u crossover epizodi "NCIS" i "NCIS: Origins". Fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: Profimedia

Za razliku od čestih televizijskih nastupa, gdje je uvijek imao ozbiljan izraz lica, Harmon je viđen s velikim osmijehom, potpuno sijedom i nešto prorijeđenom kosom te u izvrsnom raspoloženju. Harmonov povratak izazvao je oduševljenje publike, ali i potaknuo pitanje: čime se danas zapravo bavi jedan od najpoznatijih televizijskih istražitelja? Iako se 2021. emotivno oprostio od uloge koja mu je obilježila karijeru, Harmon je ostao usko povezan s franšizom. I dalje obnaša dužnost izvršnog producenta i jednog od ključnih ljudi iza kamere. Na ekranu se ponovno pojavio zahvaljujući posebnoj ideji producenata spin-off serije "Origins".

Harmon ju je opisao kao "previše dobru da bi ju odbio", a svojim povratkom podsjetio je gledatelje zašto je Gibbs bio i ostao srce NCIS-a. "Ponosan sam na priču koju rade i činilo se kao pravo vrijeme da ponovno posjetimo Gibbsa", ispričao je Harmon, koji je narator u seriji "NCIS: Origins", no uloga mlađeg Gibbsa pripala je Austinu Stowellu. Prije nego što je postao Gibbs, Harmon je glumio u nizu filmova i televizijskih serija, a duga karijera donijela mu je titulu najseksi muškarca prema PEOPLE-u 1986. godine. Harmon svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Sa suprugom, glumicom Pam Dawber, zvijezdom serije "Mork & Mindy", u braku je od 1987. godine, a zajedno imaju dva sina, Seana (37), koji je u originalnom NCIS-u glumio mlađu verziju Gibbsa, i Tyja (33). Iako se Harmon povukao iz glume kako bi se posvetio mirnijem životu, jasno je da njegova ljubav prema NCIS-u i dalje postoji. Za obožavatelje koji se pitaju hoće li se Gibbs ikada vratiti "za stalno", Harmon ostavlja vrata poluotvorenima, iako za sada uživa u zasluženoj tišini nakon 20 godina akcije.