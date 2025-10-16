Nela objavila dugoočekivani album Arhivirano kao svoj emotivni dnevnik

Nela, jedna od najzanimljivijih mladih kantautorica, objavila je konceptualni album Arhivirano, a njeno drugo izdanje prati novi singl Ralje. Tematski pokrivajući sve stadije nesretne ljubavi, dugoočekivani album Arhivirano moderan je emotivan dnevnik inspiriran Nelinim životnim situacijama. Od debija Melodrama koji je istaknuo njene izuzetne vokalne i autorske sposobnosti, Nela je ostala upamćena kao jedna od najupečatljivijih vokalistica svoje generacije. Na novom albumu potpisuje svaku pjesmu, ton i melodiju, a autorska zrelost i promišljenost u pristupu glazbi uklopljena je u ukupno deset pjesama.



"Ovaj novi album je moj emotivni dnevnik, put kroz sve nijanse ljubavi i gubitka — kroz proces od zaljubljivanja do ponovnog pronalaska sebe, vraćanja u svoj centar. U njemu su poruke koje nisam poslala, misli koje sam zadržala i osjećaji koji su morali proći da bih mogla nastaviti dalje. Do te sigurnosti i samopouzdanja je trebalo doći, kroz vrijeme, iskustvo i prave suradnike. Danas je moj autorski potpis taj koji svemu daje smisao i cjelinu. Više se ne dokazujem, nego živim kroz ono što stvaram (i obrnuto). I vjerujem da se to čuje", pojašnjava Nela dodajući da proces stvaranja opisuje kao muzej svih osjećaja i ljudi koje je voljela.

Konceptualni album Arhivirano prati emocionalnu putanju kroz sve stadije nesretne ljubavi, a svaka pjesma kroz tekst, atmosferu ili vokalnu izvedbu odgovara jednom od stadija. Najavljen ranijim singlovima Nebo gori, Nepokoriva, Mogu i sama koji potpisuje s Nikom Turković, te Baš sad, popisu pjesama na albumu se pridružuju Zadnji pokušaj, Crveno, Okej, Sada znam, Predivna, kao i najnoviji Ralje. Svi oni zaokružuju priču o kontrastu i ravnoteži emocija kroz koje je prolazila.

Arhivirano kao moderan dnevnik prati Neline emocionalne faze i transformaciju, a boje igraju veliku simboliku u onome što želi reći emotivno, glazbeno i vizualno. Vizualni identitet temelji se na kontrastu dviju boja - crvene koja predstavlja zaljubljenost, strast i početnu slobodu kad emocije još nisu ispitane, dok je plava faza introspektivna, zrelija i smirenija.

Objava albuma dolazi uz singl Ralje, a prateći video središnji je dio triologije spotova koja će pričati priču o strasti, emocionalnom kaosu i odlučnosti. Prethodit će mu radnja singla Crveno, a završetak će biti uz Sada znam. Aktualni singl Ralje daje savršen uvid u simboliku, promišljenost i eksploziju osjećaja koju Nela donosi na novom albumu.

Od sudjelovanja u showu The Voice Hrvatska, preko A strane, do uspješnog prvog studijskog albuma Melodrama, Nela je postala upečatljiv dio hrvatske glazbene scene, cijenjena u glazbenim krugovima, ali i među publikom zbog izuzetnih vokalnih i autorskih kvaliteta. Njeni singlovi redovito zauzimaju visoka mjesta na HR TOP 100 ljestvici, a novim albumom još jednom pokazuje zašto je jedna od najtalentiranijih autorica svoje generacije. Prva prilika za doživjeti Nelin intimni svijet i novi album Arhivirano bit će na skorašnjim koncertima.

Album Arhivirano i singl Ralje dostupni su na svim streaming servisima.

"Ovo je album za plesanje i plakanje, za vožnju autom, za smijanje, ljubljenje, za buđenje, za laku noć. Za povezivanje sa samim sobom, za olakšanje. To je cijela paleta boja i ritmova, kontrasta i emocija. Svaka pjesma ima svoj svijet, ali zajedno čine jednu istu atmosferu, moju", kaže Nela dodajući da se uz novi album može najbolje do sada povezati s publikom.

Sve pjesme na novom albumu autorski potpisuje Nela Đinđić, ali na tekstu i glazbi autorski surađuje i s Ivanom Belošević, Janom Jakovljevom, te Nikom Turković. Na produkciji i aranžmanu radili su Lockroom i Filip Majdak te Ivan Pešut. Antonio Geček na trubi i Matej Milošev na violončelu glazbeni su gosti, dizajn covera potpisuje Konrad Kropf, dok je za fotografije zaslužna Vana Katančić.