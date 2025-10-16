VIDEO 'Jezivo i seksistički!': Trumpov komentar novinarki šokirao javnost, pljušte žestoke optužbe

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao bijes javnosti nakon što je na konferenciji za medije neprimjereno komentirao novinarku. Incident se dogodio 15. listopada u Bijeloj kući. Nakon što ga je novinarka upitala o ulozi SAD-a u Latinskoj Americi s obzirom na prisutnost Kine, Trump se okrenuo potpredsjedniku JD Vanceu i rekao: - Volim ju gledati kako priča. Potom se obratio novinarki riječima: - Dobar posao. Hvala ti, draga - potpuno ignorirajući njezino pitanje i profesionalnost.

Reakcije na društvenim mrežama bile su žestoke, a Trumpov komentar osuđen je kao "seksistički", "omalovažavajući" i "jeziv". Neki su ga nazvali i oblikom seksualnog uznemiravanja, ističući kako je riječ o "svjesnom pokušaju retoričke kontrole koji pitanje pretvara u zabavu", potkopavajući tako profesionalni kredibilitet novinarke, a spominjalo se i učvršćivanje rodnih odnosa moći.

Trump ignores a question from a woman reporter but says, "I just like to watch her talk. Good job. Thank you darling." pic.twitter.com/IHLTAiOe4F — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2025

Za Trumpa ovo nije izolirani ispad, već nastavak dugogodišnjeg obrasca ponašanja. Trumpova je karijera obilježena neprimjerenim izjavama o ženama, od novinarki do političkih suparnica. Godine 2017. prekinuo je razgovor s irskim premijerom kako bi pohvalio lijep osmijeh novinarke Caitrione Perry, a nedavno je komentirao i izgled svoje glasnogovornice Karoline Leavitt. Naime, tijekom leta Air Force One u ponedjeljak navečer, Trump je novinarima davao izjave nakon posjeta Izraelu i Egiptu, gdje je potpisao svoj mirovni sporazum s svjetskim liderima. Dok je razgovarao o turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, naglo je promijenio temu i upitao o Leavitt:

Trump on Karoline Leavitt: She's become a star. It's that face. It's that brain. It's those lips. The way they move. pic.twitter.com/w1IpjKKcD7 — Acyn (@Acyn) August 2, 2025

- Kako je Karoline? Ide li sve dobro? - a zatim je nastavio: - Trebala bi Karoline biti zamijenjena? - upitao je. Kada mu je novinar odgovorio da je to odluka predsjednika, Trump je dodao: - To se nikad neće dogoditi. To lice… i te usne… Kreću se kao mitraljez, zar ne? - što je javnost također okarakterizirala kao svođenje vrlo važne pripadnice njegove administracije na fizički izgled.

Dok su žene iz njegove administracije bile predmet "komplimenata", kritičarke su bile meta otvorenih uvreda. Kolumnistici New York Timesa Gail Collins poručio je da ima "lice psa", voditeljicu Megyn Kelly nazvao je "glupačom", a za Hillary Clinton tvrdio je da ne može "zadovoljiti" svog supruga. Bivšu Miss Universe Aliciju Machado nazvao je "Miss Piggy", potvrđujući obrazac u kojem žene koje mu se suprotstave redovito svodi na vulgarne uvrede.