Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Poslušaj
Prijavi grešku
U BIJELOJ KUĆI

VIDEO 'Jezivo i seksistički!': Trumpov komentar novinarki šokirao javnost, pljušte žestoke optužbe

Trump and Patel Joint Press Conference
Foto: Jim LoScalzo - Pool via CNP
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 11:41

Mnogi su primijetili kako za aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ovo nije izolirani ispad, već nastavak dugogodišnjeg obrasca ponašanja prema ženama

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao bijes javnosti nakon što je na konferenciji za medije neprimjereno komentirao novinarku. Incident se dogodio 15. listopada u Bijeloj kući. Nakon što ga je novinarka upitala o ulozi SAD-a u Latinskoj Americi s obzirom na prisutnost Kine, Trump se okrenuo potpredsjedniku JD Vanceu i rekao: - Volim ju gledati kako priča. Potom se obratio novinarki riječima: - Dobar posao. Hvala ti, draga - potpuno ignorirajući njezino pitanje i profesionalnost.

Reakcije na društvenim mrežama bile su žestoke, a Trumpov komentar osuđen je kao "seksistički", "omalovažavajući" i "jeziv". Neki su ga nazvali i oblikom seksualnog uznemiravanja, ističući kako je riječ o "svjesnom pokušaju retoričke kontrole koji pitanje pretvara u zabavu", potkopavajući tako profesionalni kredibilitet novinarke, a spominjalo se i učvršćivanje rodnih odnosa moći.

Za Trumpa ovo nije izolirani ispad, već nastavak dugogodišnjeg obrasca ponašanja. Trumpova je karijera obilježena neprimjerenim izjavama o ženama, od novinarki do političkih suparnica. Godine 2017. prekinuo je razgovor s irskim premijerom kako bi pohvalio lijep osmijeh novinarke Caitrione Perry, a nedavno je komentirao i izgled svoje glasnogovornice Karoline Leavitt. Naime, tijekom leta Air Force One u ponedjeljak navečer, Trump je novinarima davao izjave nakon posjeta Izraelu i Egiptu, gdje je potpisao svoj mirovni sporazum s svjetskim liderima. Dok je razgovarao o turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, naglo je promijenio temu i upitao o Leavitt:

- Kako je Karoline? Ide li sve dobro? - a zatim je nastavio: - Trebala bi Karoline biti zamijenjena? - upitao je. Kada mu je novinar odgovorio da je to odluka predsjednika, Trump je dodao: - To se nikad neće dogoditi. To lice… i te usne… Kreću se kao mitraljez, zar ne? - što je javnost također okarakterizirala kao svođenje vrlo važne pripadnice njegove administracije na fizički izgled. 

FOTO Melania Trump zasjala na inauguracijskom balu uz supruga Donalda, svi hvalili njenu eleganciju
Trump and Patel Joint Press Conference
1/28

Dok su žene iz njegove administracije bile predmet "komplimenata", kritičarke su bile meta otvorenih uvreda. Kolumnistici New York Timesa Gail Collins poručio je da ima "lice psa", voditeljicu Megyn Kelly nazvao je "glupačom", a za Hillary Clinton tvrdio je da ne može "zadovoljiti" svog supruga. Bivšu Miss Universe Aliciju Machado nazvao je "Miss Piggy", potvrđujući obrazac u kojem žene koje mu se suprotstave redovito svodi na vulgarne uvrede.

Preminula je legendarna glumica Diane Keaton
Ključne riječi
showbiz žene seksizam novinarka SAD predsjednik Donald Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar horuk
horuk
12:31 16.10.2025.

Ne volim Trumpa. Ali mislim da je greška do intepretatora rečenoga a ne u rečenom.

AN
anto9
12:43 16.10.2025.

Preskoci clanak dok nema imenom i prezimenom tko je autor

VA
VanjaPlank
11:53 16.10.2025.

Pljušte optužbe od licemjernih woke ljevičara ,koji bi sve zabranili, ali ako se oni tako ponašaju onda je to prihvatljivo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još