Neda Ukraden (71) ponovno zaintrigirala obožavatelje izborom odjeće: Pozirala u uskoj haljini s prorezima

Pjevačica Neda Ukraden (71) ponovno je iznenadila pratitelje svojom besprijekornom linijom. Neda je ovog puta pozirala haljini koja ima nekoliko proreza i oduševila mnoge. Naime, odijenula je usku, srebrnu haljinu, koja ima duboki dekolte i još nekoliko izrezanih detalja.

"Silvestrovo u srebrnom, kao da smo se dogovorile! Doček nove 2022. je već počeo!", napisala je Neda uz objavu. Fotku je lajkalo više od 7.000 pratitelja, a brzo su krenuli i komentari.

"Neda kao vino, zgodna i obrazovana dama. Uzor svim ženama" samo je jedan od njih.

Pjevačici ovo nije prvi put da nosi ovu upečatljivu haljinu, pa je tako pokazala da i zvijezde mogu ponavljati odjevne kombinacije bez srama.

Pjevačica Neda Ukraden inače, ne priča često o svom ljubavnom životu, ali je gostujući u jednoj televizijskoj emisiji otvoreno pričala kako je u jednoj ljubavnoj vezi skoro završila kao žrtva nasilja.

- Bilo je pokušaja da me udari, doduše, opravdavalo se to većom količinom alkohola. A što ga je izazvalo? Pa ljubomora i vlastita taština. Osjetio se ugroženim, mislio je da pravim budalu od njega, da ga varam ili da gledam nekog drugog muškarca - rekla je pjevačica u emisiji. Kazala je kako opravdavanje partnera za takvo ponašanje nikada ne smije biti opcija.

- Nema opravdanja za takvo što! Kad se jednom počnete ispričavati i uvjeravati nekoga da to nije istina onda je gotovo, to je kraj samopouzdanja i kraj sretnog života. Vi ćete biti stalno krivi, osjetit ćete grižnju savjesti što niste došli ranije, što se niste javili da kasnite. Ma dajte, molim vas! Još najbolje da se opravdavam što mi je netko pomogao, kad sam došla i je li me netko pogledao - poručuje pjevačica.

VIDEO Posrnule nogometne zvijezde: ovisnost, kocka i skandali koštali su ih ugleda i bogatstva