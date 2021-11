Ella Dvornik pohvalila se novim grudima: 'Hvala Srbijo, dobar je dekolte'

Influencerica Ella Dvornik Pearce (30) početkom listopada otkrila je pratiteljima da je povećala grudi, a sada se njima pohvalila u najnovijoj objavi. Naime, Ella rijetko kada nosi majice dubljeg izreza pa je ovo za mnoge bilo iznenađenje.

U objavi se pohvalila da uči tehniku iscrtavanja obrva.

"Skužila sam da sam talentirana za rukovanje pištoljem za iscrtavanje obrva, odnosno za tetoviranje jer je isti. Volim tetovaže i lijepe obrve tako da nije loša opcija naučiti rukovati s njim. Bi li mi dali da vam se približim s ovom mašinom? Budite iskreni", napisala je u opisu objave.

Foto: instagram

No, rijetki su mogli pažnju maknuti od njenih grudi.

"Naravno! Umirit će me pogled u tvoj dekolte", "Ne još. Unatoč sisama", pisali su joj pratitelji, a Ella je na prvi komentar brzo odgovorila: "Ha-ha-ha dobar je dekolte, nema što, hvala Srbijo!"

Kad je otkrila da je povećala grudi, u listopadu, u videu je progovorila o iskustvu.

"Uvijek sam nosila C košaricu i to mi je odgovaralo, pogotovo dok sam bila mlađa. Nikad se nisam mogla zamisliti s većim cicama. Kad sam rodila Balie, nisam je dojila, nego ispumpavala mlijeko. Kad sam prestala s ispumpavanjem mlijeka, lijeva je ostala veća od desne. U lijevoj su mi se stvarale grudice i s vremenom mi je to počelo ići na živce. Razmišljala sam o transferu masti, no to nije najbolja opcija jer se proces treba ponavljati i kada sam došla na pregled, liječnik mi je rekao, ako želim vratiti simetriju grudi, da bih morala raditi kombinaciju implantanta i masti. Pristala sam na tu korekciju", ispričala je Ella i dodala kako je liječniku rekla da ne želi biti Pamela Anderson i htjela je da sve i dalje izgleda umjereno.

"Nisam osoba koja nosi dekolte, napravila sam ovu korekciju zbog sebe. Kad sam se prvi put vidjela nakon zahvata, ja sam se us*ala jer su grudi bile preogromne kad sam ih prvi put vidjela. Sada imam D košarice, nisam previše otišla u veličinu i više su dobile na masi od naprijed i sve je rađeno ispod mišića, a ta bol je usporediva s boli nakon carskog reza i ne bi mi palo na pamet više nikada ići na korekciju grudi. Nije ugodno i netko treba biti uz vas sedam dana da vam pomaže. Zahvat sam napravila u Srbiji u vrijeme kad sam radila korekciju nosa i sve skupa sam platila 4000 eura", ispričala je Ella.

VIDEO>>Severina nam je otkrila gdje će provesti najluđu noć u godini: Jedna je od rijetkih glazbenika s gažom za Silvestrovo