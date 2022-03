Natjecatelji Survivora već su u problemima: Fali nam hrane, jedemo samo kokose i lagano osjećamo pad energije

Crveni tim izborio je pobjedu i osvojio vrijednu nagradu u prvoj epizodi 'Survivora' koju je pred malim ekranima pratilo preko 310 tisuća gledatelja* i koja je s udjelom gledanosti od 32,5% među ciljnom skupinom 18-54 bila četvrti najgledaniji program dana. Novi dan na otoku otkrit će prve dojmove kandidata iz pobjedničkog tima, ali i probleme i brige plavog tima kojemu je nagrada za dlaku promakla.

Neprospavana noć koju su članovi plavog tima proveli na otoku bez vatre i skloništa odrazit će se na njihovo raspoloženje i potaknuti ih na razmišljanje – ne samo kako da postignu uspjeh u idućim izazovima, nego i o tome tko bi bio najbolji vođa tima. Unatoč svom iskustvu u divljini, Ivana Banfić smatra da na mladima svijet ostaje, pa će tako istaknuti Tenu i Gorana kao najveće adute njihova tima. „Ja nekako vidim Tenu. Ona kad je ušla na ovaj otok, kao da tu živi cijeli život. Ima neku smirenu energiju i želi dobro za sve. Što se tiče organizacije sporta, nekako mi je tu Goran“, zaključit će.

Članovi plavog tima postat će svjesni da što prije moraju osmisliti plan kako nadigrati crveni tim jer će im nestašica hrane prouzrokovati velike probleme u budućim izazovima. „Fali nam hrane, jedemo samo kokose i lagano svi osjećamo pad energije. To se osjeća i po samoj atmosferi i moralu unutar tima, tako da sljedeće izazove koji donose hranu jednostavno moramo pobijediti jer više poraz nije nikakva opcija. Ako nastavimo ovako, bit ćemo sve lošiji u svim sljedećim igrama, a to ne može dobro završiti. Hrana nam je prioritet“, zaključio je Goran.

S druge strane, članovi crvenog tima probudit će se dobro raspoloženi zbog osvojene nagrade, a sunčani dan na plaži Ivona, Maša i Nađa iskoristit će za opuštanje i razgovor o prvim dojmovima.

Zaključit će da su one snažnije od žena u plavom timu, no ono što im je posebno zapelo za oko tijekom izazova nisu bili ostali kandidati, već Mario Mlinarić, pa će tako djevojke jednoglasno podijeliti svoje oduševljenje voditeljem. „Voditelj je… nećemo pričati. Baš se vidi da mu to leži“, priznat će Maša, a s njom će se složiti Ivona zaključivši: „Voditelj je stvarno… šteta što ne sudjeluje s nama. Pitanje za voditelja – kako se osjećate što su sve djevojke zaljubljene u vas?“.

Za kandidate ni u novom danu nema predaha jer ih čeka izazov koji donosi još jednu vrijednu nagradu. Kakav će biti njihov zadatak i što se ovoga puta krije unutar nagrade doznat će se večeras u 22.15 na Novoj TV!

*Izvor: UMTG, Pružatelj podataka: AGB Nielsen, Ciljna skupina 4+, Period: 14.3.2022.