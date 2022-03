Prepoznajete li našeg glumca na slici? Proslavio je godišnjicu braka i objavio ovu fotografiju s vjenčanja

Glumac Asim Ugljen posebnom porukom na Instagramu čestitao je supruzi Marti 13. godišnjicu braka i objavio je fotografiju s njihovog vjenčanja.

- Na današnji dan prije trinaest godina smo se uzeli i postali supružnici. To što su nam se putevi ukrstili i spojili je najveća sreća koja mi se u, životu prepunom sreće, dogodila. Rođen sam pod sretnom zvijezdom, a ti si najbolji dokaz toga. Nevjerojatno mi je drago da zajedno koračamo i da starim uz tebe. Nadam se da ću još puno godina pisati ovakve tekstove. Marta, volim te, sad i uvijek. - napisao je Asim kojeg je publika upoznala u brojnim serijama Nove TV, a sada ga gledamo i kao natjecatelja u "Plesu sa zvijezdama". Tek nedavno su on i supruga otišli i na svoj medeni mjesec u grad ljubavi i svijetla - Pariz. - Jednostavno nismo stigli prije. Kad ja nisam radio, supruga bi radila, pa bi onda netko bio bolestan, pa druge obaveze – objasnio nam je nedavno Asim i ispričao kako je izgledalo njegovo vjenčanje s Martom s kojom ima dvoje djece.

- Dosta dobro sam se osjećao, to mi je najbolje vjenčanje na kojem sam bio jer je završilo u pola 12 navečer. Bilo je vrlo pristojno i obiteljski. Rano smo završili, nismo imali ni rezanje torte ni prvi ples, a glazbu smo puštali s CD-a. Vrlo, vrlo netipičnu svadbu smo imali. Večera, druženje i u pol 12 fajrunt za starije članove obitelji, a mlađi su se okupili kod nas doma. Malo smo se još družili i to je to. - ispričao nam je Asim.

VIDEO Željko Popadić o nominaciji za Večernjakovu ružu: "Zahvalan sam slušateljima i prijateljima!"