'Kićina crna žena' se pohvalila fotografijama luksuzne vile svog sina u Americi: 'Sve i još više je zaslužio'

Mirjana Antonović koju je pokojni Krunoslav Kićo Slabinac opjevao u pjesmi "Zbog jedne divne crne žene" na svom se Facebook profilu pohvalila fotografijama vile svog sina Devina za kojeg tvrdi da mu je otac popularni pjevač Miroslav Ilić s kojim već neko vrijeme vodi sudsku bitku za dokazivanje očinstva.

Antonović je sada objavila fotografije luksuzne vile njezinog sina koju je kupio u Americi ispred koje je pozirala njezina prijateljica, bosanska pjevačica Mersa Miljković, a potom je pokazala i unutrašnjost vile te pokazala kako Devin svira gitaru. Javili su se i brojni pratitelji koji su ispod fotografije ostavili komplimente.

"Devin je lijep i pametan", "Predivno", "Prekrasno, svu sreću mu želim", "Divno", "Predivno, uživajte", Uspješan i divan", pisali su pratitelji, a Mirjana je jednoj pratiteljici odgovorila kako je 'sve i još više je zaslužio svojim trudom'.

Podsjetimo, Mirjana koju je pokojni Kićo Slabinac opjevao u svojoj popularnoj pjesmi tvrdi kako je otac njezina sina popularni pjevač Miroslav Ilić. Devin je svojedobno sudu u Beogradu priložio svoj DNK, dok Ilić to nikako nije htio učiniti i zato su se prije nekoliko mjeseci opet susreli na sudu. Antonović u listopadu otkrila kako se u cijelom ovom slučaju dogodio i obrat jer je Devin tužio i svoju majku.

– Devin je odlučio tužiti i mene i Miroslava kad je doznao istinu. Na sudu sam i da se branim i da pružim sinu podršku. Nisam tu da promoviram knjigu niti da tražim publicitet. Oni koji imaju više informacija o meni znaju da sam sve to mogla u mnogo mlađim godinama – rekla je krajem listopada Antonović. Cijeli slučaj traje oko 14 godina kada je Antonović počela s prvim optužbama na sudu i kada je tražila od pjevača da i zakonski prizna njihova sina.

Inače, Pjevač Miroslav Ilić (71) podnio je nedavno kaznenu prijavu protiv Mirjane Antonović s kojom je bio u vezi prije tridesetak godina. Mirjana je navodno odala pojedinosti sudskog postupka utvrđivanja očinstva, a sada joj prijeti novčana ili kazna zatvora do godinu dana.

– Istina je da je protiv mog klijenta podnesena kaznena prijava, nažalost ne znam detalje. Ono što je sigurno jest da je optužena za kazneno djelo povrede tajnosti postupka. Za to je predviđena novčana ili kazna do godinu dana zatvora. Djelo koje se njoj stavlja na teret spada u grupu kaznenih djela s relativno malom društvenom opasnošću. Mi ne znamo ni mjesto ni vrijeme kada je to djelo počinjeno, to će sve biti objašnjeno kada Mirjana dođe na saslušanje – otkrio je njezin odvjetnik jednom prilikom.

