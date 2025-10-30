Natjecatelj riskirao na povijesnom pitanju: Izgubio 5.000 eura

U petoj epizodi nove sezone popularnog kviza “Tko želi biti milijunaš?” gledatelji su ponovno mogli uživati u znanju i hrabrosti natjecatelja. Na vrući stolac kod voditelja Tarika sjeli su Biserka Haramina iz Zagreba, Josip Banić iz Splita te Lovro Magdalenić iz Varaždina.

Drugi u nizu natjecatelja bio je Josip Banić, zaštitar iz hotela, odbojkaški sudac i strastveni kvizaš. U studiju ga je pratila sestrinska podrška, brat Ivan. Josip je sjajno startao, samostalno je točno odgovorio na prvih osam pitanja i osvojio 1.000 eura. Znanje mu je omogućilo prepoznavanje stihova Dine Merlina i Ivane Banfić, identifikaciju Peggy Guggenheim kao kćeri Benjamina Guggenheima te prepoznavanje humerusa kao nadlaktične kosti.

Na devetom pitanju, koje je tražilo osobu koja od 2022. dodjeljuje pehar pobjedniku Wimbledona, Josip se nije osjećao sigurno. U pomoć je pozvao džokera “zovi”, koji mu je sugerirao odgovor: D: princeza Catherine, uz napomenu da nije posve siguran. Josip se potom odlučio za džokera “pola-pola”, a izbor je pao na princezu Catherine, čime je osvojio 2.500 eura i nastavio igru.

Deseto pitanje, o udaljenosti juga Ognjene Zemlje od najbližeg antarktičkog kopna, riješio je samostalno (oko 1000 kilometara) i osigurao minimalno 5.000 eura. Na 11. pitanju, o Courbetovom djelu Pogreb u Ornansu, posegnuo je za posljednjim džokerom “pitaj publiku”. Publika je glasovala gotovo podjednako za dva odgovora, A i C, no Josip je odabrao C: romantizam, koji se pokazao točnim, osiguravši mu 10.000 eura. Ipak, hrabra igra završila je na 12. pitanju koje je tražilo grad domaćin dviju savezničkih konferencija 1943. godine. Josip je pokušao s odgovorom B: Teheran, no točan je bio Kairo, što znači da je ostao s 5.000 eura i završio svoju igru, obavještava HRT.

Natjecateljica iz prethodne emisije, Biserka Haramina, otvorila je svoje sudjelovanje s 150 eura. Zagrebačka geologinja, zaposlena u telekomunikacijama, ljubiteljica kvizova i kartanja, u studij je povela kumče Saru. Prvi džoker zatrebao joj je na sedmom pitanju o travestiji pjesama “Babovanje”, “Mračnjak”, “Krdo”, “Prasak” i “Praznina”. Uz pomoć publike, koja je najviše glasova dala odgovoru pod A: Smrt Babe Čengićkinje, točno je odgovorila.

Na devetom pitanju, koje je glasilo: “Kojem su jeziku Mali i Burkina Faso posljednjih godina oduzeli status službenog jezika?", Biserka je koristila džokera “zovi” i pogodila A: francuskom, što joj je donijelo 2.500 eura. Deseto pitanje riješila je s džokerom “pola-pola”, odabravši odgovor Eugen, brat Ernesta Fulira iz serijala Dnevnik velikog Perice, osiguravši minimalno 5.000 eura.

Odličan niz nastavio se i na idućem pitanju u kojem se tražio naziv vladara koji znači “velika kuća”. Biserka je dvoumila između šaha i mogula, ali se odlučila za D: faraon, što se pokazalo točnim, donoseći joj 10.000 eura. Na 12. pitanju o filmovima Miloša Formana odlučila je odustati, zadržavši osvojeni iznos. Prema svemu sudeći, da je nastavila, vjerojatno bi pogodila i povećala svoj dobitak.

Na kraju emisije upoznali smo i Lovru Magdalenića, mladog farmaceuta iz Varaždina, kojeg je u publici bodrio otac Vladimir. Lovro je točno odgovorio na prvih pet pitanja, nakon čega je oglasila sirena, nastavak njegovog nastupa gledatelji će moći pratiti u sljedećoj epizodi.