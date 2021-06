Naša plus size manekenka progovorila o fizičkim nesigurnostima na ljeto: 'Dosta!'

Hrvatska plus size manekenka Lucija Lugomer (27) sredinom svibnja zabrinula je svoje fanove objavom da je jedno vrijeme neće biti na društvenim mrežama zbog tužnih vijesti, a o čemu se točno radilo nije htjela podijeliti u videu od prošlog tjedna.

Sudeći prema svemu, manekenka se vratila svakodnevnim obiteljskim i profesionalnim obvezama, a čini se i kako se odlučila odmoriti na Pagu.

Naime, Lugomer je podijelila fotografiju s Paga, a u opisu je objasnila s čim se žene bore tijekom ljeta zbog fizičkih nesigurnosti.

Foto: screenshot Amazon

"Ljeto nam je stiglo (skoro) a s njim naše fizičke nesigurnosti dolaze još vise do izražaja (i nama samima). Tko ih nema? Pih! Depiliraj se od glave do pete, ne budi bijele puti to je >užasispeglaj noge, ma i ruke, ma i lice i trbuh i sve! Sveee! Lakiraj noge, oboji kosu, našminkaj se za plažu, šišaj vrhove prije mora, uzmi 1001. kremu za plažu (jer sve ti [ne]trebaju), ručnik je spas - ručnik je spas. Žene! DOSTA! Ova godina nas je naučila toliko toga, i mene osobno, pa hajmo uživati. Ajmo se ohrabriti. Ajmo si dijeliti komplimente. Ajmo se smijati. Ajmo ŽIVJETI. Prigrlimo se(be), bodrimo jedna drugu. Ajmo pričati o stvarima koje nas opuštaju i o kojima želimo pričati kada se vratimo s mora u svakodnevicu nakon ljeta. Ovo ljeto skakat ću na glavu, na bombu, na noge i raditi salto. Ovo ljeto biti ću i crna i bijela - koga briga! Ovoga ljeta želim stvarati uspomene a ne misliti o mišljenjima drugih. Ti drugi dođu i odu. Ljubim vas sve i budite SVOJE", napisala je Lugomer.

Brojne pratiteljice u komentarima su se složile s našom manekenkom i pisale joj komentare podrške.

"To je to. Hvalaa", napisala je jedna pratiteljica.

VIDEO>> Željko Bebek: "Ja sam zapravo Želimir, ali nitko to ne zna!"