Tri desetke i devetka jasno pokazuju s kim su ovog tjedna gosti bili najzadovoljniji

Za završnicu pulskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu' kuhala je umirovljenica Mira, koja je svoje goste dočekala u Vodnjanu. Za njih je pripremila jelovnik koji se sastojao od predjela predjelo Mali tanjur na moj način, glavno jelo Snjeguljica i sedam patuljaka te desert Zalazak sunca. Mira je za večeru dobila dosta pohvala, a prve su počele stizati već na predjelu, koje je svima bilo jako fino. Mira je za večeru dobila dosta pohvala, a prve su počele stizati već na predjelu, koje je svima bilo jako fino. Glavno jelo bilo je toliko dobro da je Maja tražila repete, a i desert je dobio dobre komentare tako da je Mira naposljetku dobila tri desetke i devetku i postala pobjednica pulskog tjedna!

Domaćica je goste dočekala koktelom dobrodošlice. „Bili su stvarno super!“ rekla je Barbara, a s njom su se svi složili. Ubrzo su počeli s predjelom - tortelinima s četiri vrste sira. „Osjetilo se da je ona to pripremala i bilo je baš za prste polizati“, rekla je Maja, a Ljubica dodala: „Predjelo mi je bilo top, sve je bilo kako treba - mekano tijesto, umak je bio jak dobar, sirevi, bilo je super.“ Sve pohvale za predjelo dali su i Barbara i Vidmarijo koji je zaključio: „Takvi tortelini trebaju biti.“

Mira je za glavno jelo poslužila teletinu s povrćem i špeclama, a Ljubica je odmah komentirala kako joj je bilo previše svega na tanjuru, no Maji se upravo to svidjelo. „Kako se bavim tjelesnom aktivnošću, puno jedem“, rekla je osobna trenerica, koja je domaćicu tražila još špecli. Glavno jelo svima je bilo jako ukusno i Barbara je zaključila: „Meso je bilo jako sočno, umak je bio izvrstan, povrće mekano, fino začinjeno, a špecle su bile najbolje koje sam jela.“

Nakon ukusna i dobro prihvaćena dva jela Mira je poslužila šnenokle. „Ono žuto mi je bilo top, a ono bijelo nije, nisu mi ti oblačci bili napeti“, rekao je Vidmarijo, a Maja je bila oduševljena desertom jer voli šnenokle i okus joj je bio bombastičan. No neki su imali i zamjerke. „Okus deserta bio je dobar, nije bio jako sladak, ali bio je prejednostavan, mogla se malo više potruditi za kraj večere“, rekla je Ljubica, no Barbara to ne zamjera zbog svega onoga što je domaćica prije poslužila.

Nakon darova za goste stigao je harmonikaš koji je još više opustio goste - zapjevali su i zaplesali, a bećarac je zapjevao i Vidmarijo. „Ovo mi je bio jedan od zabavnijih tjedana u zadnjih godinu dana; od svih ovih pandemija, gluposti i nekakvih nesretnih situacija, baš sam se ugodno proveo“, rekao je.

Nakon vrlo uspješne Mirine večere uslijedilo je proglašenje pobjednice. Na petome mjestu je Vidmarijo, na četvrtom Barbara, treće mjesto zauzela je Maja, druga je Ljubica a ovotjedna pobjednica je večerašnja domaćica Mira! Mira je za svoju večeru dobila tri desetke od Maje, Barbare i Ljubice kojima je sve bilo odlično te devetku od Vidmarija, koji je u šali rekao kako se napio pa mu je drama bila pisati dvije znamenke.

