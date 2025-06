Naša pjevačica rodila u 46. godini, dogodilo se pravo čudo, a njihovu upoznavanju kumovao je pater Zvjezdan Linić

- To su stvari koje možeš duboko u srcu priželjkivati, možeš se moliti za to, možeš maštati, sanjati o tome, jer znaš da je Bogu sve moguće i čekati taj trenutak da se to dogodi - govorila je svojevremeno glazbenica Marija Husar Rimac, a koja danas slavi svoj jubilarni 50. rođendan! Upravo smo se ovim lijepim povodom odlučili prisjetiti Marijina puta kada je silno željela drugo dijete, ali nikako nije mogla ostati u drugom stanju. Inače, od 2009. godine u braku je s Vjekoslavom Rimcem, s kojim je 2018. godine dobila sina Ivana.

- Ja sam mama 4-godišnjeg sina Ivana i to je nešto što je ispunilo moj život... On je veseo, zaigran, pametan. Dobili smo jedno malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo. Nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac... Dogodila nam se nadogradnja, ne znam uopće kako bi to nazvala - priznala je tada Marija za In Magazin, a onda se u veljači 2021. dogodilo pravo čudo. Marija je rodila sina Niku i to u 46. godini života.

- Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala s 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam - i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju - istaknula je glazbenica te dodala:

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

- Plakala sam, sjećam se, postoji video, Vjeko me snimio gdje gledam u test, on je bio jadan sav zbunjen, što to znači, što znači ova crtica, ja kažem - trudna sam! - prisjetila se.

Podsjetimo, Marija je također u medijima istaknuta i kao vjernica, a koja je govorila o svom vjerskom preobraćenju koje se dogodilo kada je bila na vrhuncu glazbene slave s kultnom grupom Divas. - S 27 godina sam krenula putem vjere - kazala je Husar Rimac, koja je osjećala neku prazninu i smatrala je da život prolazi pored nje. Budućeg supruga upoznala je na Taboru kod fra Zvjezdana Linića, koji je pogurao njihovu romansu.

- Pater nas je uvijek zvao na druženja u zbornicu kod sebe kad bi završio seminar i tamo smo se družili, pričali, uvijek se dobro jelo, dobro se pilo, haha, zezam se. To se zna, kod patera kad se dođeš, prvo uvijek popiješ rakijicu za dobro raspoloženje. Pater je jako navijao da nas dvoje probijemo tu barijeru, neku prepreku koju smo imali, da budemo zajedno, i onda stalno: 'Vjeko, ja mislim da je Marija za tebe' i obrnuto, ja ono: 'Dajte, pater'... - prisjetila se Marija.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista snimio Blanku Vlašić sa sinom Mondom! Evo što nam je sve otkrio

Na kraju su oboje popustili, započeli su romansu i nakon šest mjeseci su se zaručili. Nakon godinu dana ljubavi ušli su i u brak. - Jedan i drugi sin su bili dugo iščekivani. Ivan je došao nakon 5 godina braka, Niko nakon jedanaest. Danas kad ih uspavljujem, grlim i ljubim, i jednog i drugog, onda samo kažem: 'Ja sam najsretnija mama, znate li vi koliko sam vas ja dugo čekala' - zaključila je slavljenica.