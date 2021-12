Naša pjevačica o problemu koji pogađa sve više mladih: 'Našla sam se u fazi kada se više nisam znala nositi s time'

Posljednja dva mjeseca za pjevačicu Zsa Zsu bila su poprilično ispunjena poslovnim aktivnostima i nakon što je snimila spot za svoju pjesmu “Volim što te ne volim”, uslijedio je i odličan duet s Vlahom Arbulićem u pjesmi “Flowerpot”.

– Zadnje dvije godine su mi tako aktivne, a ne samo zadnja dva mjeseca, ali ljudi to ne vide – kaže Zsa Zsa na početku razgovora te nastavlja pričati o uspjehu svoje pjesme i dueta s Vlahom.

– Jako sam zadovoljna reakcijama publike i žao mi je što je “Volim što te ne volim” malo zakasnila sa spotom jer se neke stvari nisu stigle poklopiti, ali pjesma je baš lijepa nasljednica “Ove ljubavi” i jako veliki trud sam uložila u nju jer mi je jedna od najdražih pjesama dosad i nadam se da će zaživjeti. Pjesma s Vlahom mi je jako draga kao i suradnja s njim jer je on jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji radi američko-englesku glazbu a da zvuči uvjerljivo, a svi koji me prate znaju da ja već godinama radim na engleskom, samo to još nije objavljeno i ovo je bila savršena prilika da se nas dvoje poklopimo jer imamo istu ljubav prema internacionalnoj glazbi i mislim da je naša suradnja dala ploda. Uskočila sam Vlahi u pjesmu njegova žanra i njegov stil i lijepo mi je bilo malo za promjenu odmaknuti se od svoga stila i okušati se u nečemu novom. Mislim da su ljudi to shvatili jer su reakcije dobre, a to je najljepša stvar koju možete dobiti, a još ljepše bi bilo da to otpjevamo uživo pred publikom – kaže Zsa Zsa. Dueti su se u njezinoj karijeri pokazali uspješnom formulom, od dueta s Damirom Kedžom do Hiljsona Mandele a sad i Vlahe, pa smo htjeli saznati s kim bi rado Zsa Zsa snimila novi duet.

– Imam neke želje, ali ne želim to otkrivati da mi netko ne ukrade duet (smijeh). Jedna od najvećih želja mi je bila da zapjevam s Oliverom i nikada neću zaboraviti da sam večer prije govorila o tome, a drugi dan saznala tužnu vijest o njegovoj smrti. To će mi zauvijek ostati u tužnom sjećanju, ali drago mi je što sam ga barem uspjela upoznati. Bilo je to kada smo Damir Kedžo i ja bili nominirani za Porin. Na dodjeli je Oliver došao do nas i čestitao nam na pobjedi. Iako je taj Porin osvojio on, rekao nam je da je to naša nagrada. Nama kao početnicima sama činjenica da nam je Oliver prišao i to izgovorio bila je velika čast – prisjetila se. Njezina odskočna daska bio je show X Factor Adria, a za sve mlade glazbenike koji namjeravaju krenuti tim putem Zsa Zsa ima i nekoliko korisnih savjeta.

– Taj show mi je bio odskočna daska, ne jako velika jer sam rano ispala, ali to je sve šoubiznis i trebate samo ići pametno, to je moj savjet mladima. Ne ići s ciljem da pobijedite, nego da nađete ljude s kojima biste voljeli raditi, da s njima uspostavite kontakt i na kraju iskusite i malo tog šoubiznisa, da vidite jeste li uopće spremni za to. I ako prođete taj test na glazbenom showu, onda možete reći da ste donekle uspjeli pohvatati neke stvari. Ali tek onda počinje rad i usavršavanje, za što je potrebna velika upornost. Jer kad show završi, završite i vi, a problem je što mnogi mladi to ne vide i misle da će biti zvijezde nakon showa, a zapravo tek tada trebaju stisnuti i raditi. Moj je savjet; idite tamo da se predstavite publici i iskoristite to kao priliku da nešto započnete – savjetuje glazbenica svoje mlađe i manje iskusne kolege. Pandemijsko vrijeme pjevačica je iskoristila za povratak starim hobijima, ali se bacila i na pisanje pjesama.

– Radila sam i nisam stajala, ali sam se i naljenčarila, a posljednjih godinu dana radim više nego ikad bez obzira na pandemiju i privatno i poslovno i svašta ćete još čuti od mene. U svakom slučaju, nisam zapustila posao, možda sam čak više zapustila zdravlje jer ne stajem, ali mislim da u mladosti treba upregnuti kola – s osmijehom kaže pjevačica. Nedavno je bila u Budimpešti na dodjeli glazbenih nagrada MTV EMA i srela ondje neka poznata glazbena imena poput Maneskina i Eda Sheerana.

– Nestvarno je što sam došla do tamo i što sam bila na crvenom tepihu s Edom Sheranom, Maneskinom, Ritom Orom... Lijepa je uspomena i iskustvo biti na svjetski važnom i poznatom događaju, ostvarenje sna, i nadam se da ću imati priliku jednom nastupiti na toj pozornici i raditi s tim ljudima, koji su tako normalni i opušteni. Bilo bi glupo da ih zamaram i ometam glumeći vrišteću klinkicu, ali sad mi je malo žao što se nisam s nekim od tih poznatih fotografirala – kaže.

Njezinu modnu kombinaciju iz Budimpešte objavio je i Vanity Fair, pa smi Zsa Zsu pitali je li je to iznenadilo i koliko joj je moda bitan segment u nastupu?

– To me jako iznenadilo i smatram to uspjehom jer nisam baš bila odjevena jako “fensi”, ali mogu reći da je to nekako u mom stilu i sretna sam da je netko to primijetio. Što se tiče mode, volim se igrati, ali ne pratim modu baš pretjerano, po tom pitanju znam biti svakakva. Nečije su reakcije super, a neke i nisu. Pa sam tako dobila i nagradu za najgore odjevenu ženu na crvenom tepihu od Nevena Ciganovića, ali to mi je fora jer to zapravo i jest moda – ostaviti neki svoj osobni pečat i izazvati reakciju, pozitivnu ili negativnu. To i nije toliko važno jer se ne možete svima svidjeti, moda je kao i glazba, vaše ogledalo i važno je da se vi osjećate dobro – kaže pjevačica pravog imena Jelena Žnidarić.

Društvene mreže su joj, kaže, jako važan alat za razvijanje karijere i prilika da se poveže sa svojim pratiteljima i slušateljima i da ih upozna, ali društvene mreže imaju i onu manje blistavu stranu. – Posao koji radim nosi sa sobom i neugodna iskustva. Mogu prihvatiti kritiku i iskreno mišljenje i razumijem da ne možemo svi biti isti i ne očekujem da se svima moja glazba sviđa, ali ono što vas zaboli su zlobni komentari i s time i s takvima se ne mogu pomiriti – iskrena je pjevačica. Zsa Zsa je na Instagramu otvoreno govorila o svojim problemima s prištićima i ne sluteći tako pomogla mnogim mladima koji su bili ili jesu u istoj situaciji.

– Našla sam se u nekoj fazi života kada se više nisam znala nositi s time jer sam pod svjetlima reflektora i u javnom životu, a činjenica je da mi koža nije savršena, a bavim se poslom koji traži da budete savršeni i to me ubijalo. Morala sam nekako dati ljudima do znanja kako se osjećam i zamoliti ih da me ne gledaju kroz tu prizmu. Htjela sam svojom porukom olakšati i drugima koji imaju sličnih problema, ali nisam znala da će to toliko odjeknuti i izvan Hrvatske. I dandanas mi se ljudi javljaju i prihvatila sam ulogu da budem promotorica destigmatizacije akni i problema s kožom. Treba govoriti i o tome i svatko tko ima nekakvu medijsku moć i pažnju ili je uzor nekome trebao bi biti otvoren i iskren primjer svim mladima i svima koji trebaju podršku – kaže Zsa Zsa. Jako je vezana za svoju obitelj u Pušćinama, a to mjesto je i njezina oaza mira i odmora, a glazbena obitelj iz koje dolazi najveća joj je podrška.

– Vezana sam za obitelj, držimo do obiteljskih vrijednosti, tradicije i blagdana. Kako sam i velika skitnica, mama je otvorila Instagram da me može pratiti jer joj se ne stignem uvijek javiti. Svjesna sam da mi je za karijeru Zagreb pogodniji, ali to ne znači da kad budem starija neću nekamo otići. Mama i tata su mi genetski prenijeli dio talenta jer živim u obitelji glazbenika i podržavali su me u svakom naumu. Nikada mi nisu govorili da se ne bavim glazbom, žrtvovali su svoje vrijeme za mene i zato sam sretna što mi se sada otvaraju neka vrata i što gradim karijeru i nastojim živjeti svoje snove.

