Naša pjevačica o koncertu u Areni 2030. koji je zakazala godinama unaprijed: 'Ne prođe ni tjedan, a da mi netko to ne spomene'

Pjevačica Domenica Žuvela prije tri godine je najavila koncert u Areni Zagreb za 2030. godinu, a to je tada privuklo puno pozornosti. Sada je Domenica za Story otkrila i je li krenula s pripremama.

"Ne prođe tjedan, a da mi netko ne spomene 2030. godinu. Naravno da nisam krenula s pripremama, ali sam nekako baš sretna što ljudi tu godinu vezuju uz taj koncert i što se nekako sve više približava. U trenutku kad sam je najavila, zvučala je kao daleka budućnost, a zapravo je bliža nego ikad. I dalje mi je to jedan od najvećih ciljeva i snažan motiv da nastavim raditi, rasti i truditi se", rekla je pjevačica.

Podsjetimo, Domenica je svojom nedavnom objavom na Instagramu izazvala pravu lavinu oduševljenja, čestitki i znatiželjnih upita svojih brojnih obožavatelja. Fotografija koju je Domenica objavila prikazivala ju je nasmijanu u bijelom te s čašom pića, a uz to ima i detalj na kojem piše "Mladenka". Domenica je pozirala i uz tortu na kojoj je natpis "Wifey" te time dala naslutiti da se udaje.

- I sad si moje crno, a ja sam tvoja bijelaaa - napisala je pjevačica pored fotke, a obožavatelji su odmah krenuli s čestitkama. No, pjevačica niti u jednom trenutku nije napisala da se udaje, a samo nekoliko sati kasnije otkrila je o čemu se zapravo radi. Naime, Domenica je stala na kraj nagađanjima.

- A ja sam tvoja bijelaaaaa - Stracciatella. Hvala svima na čestitkama. Iako toga niste bili svjesni, čestitali ste mi novu pjesmu... koja će, nadam se mnogima bit 'prvi ples', a moj ćete ipak malo pričekati - napisala je Domenica i tako otkrila da se ipak još uvijek ne udaje, već je fotografija bila najava nove pjesme "Stracciatella" s Antom Cashom.

Domenica je dugo skrivala da je u vezi, no 2022. godine je otkrila da ljubi odvjetnika Ivana Bačića s Korčule. Par je u dugogodišnjoj vezi, ali svoj ljubavni život drže dalje od očiju javnosti. Da Domenica ima dečka, doznalo se tijekom showa "Ples sa zvijezdama" u kojemu se natjecala.

– Ja sam žena od riječi pa ću reći da imam dečka – rekla je tada.

– Ma mi smo već jako dugo u vezi. Oboje smo s otoka. Nisam htjela da smo previše u medijima jer on nije javna osoba i to nam je bio neki početni dogovor kad smo krenuli da ne moramo dijeliti taj neki teret javnog života. Uspjela sam prvih pet godina, koliko sam već na estradi, ali pokušala bih i dalje biti što tiša o tome – rekla je jednom prilikom te otkrila da se poznaju cijeli život.

– Imamo toliko toga napraviti, i ja se nadam da ću godinu po godinu križati kad obavimo sve te stvari koje sam planirala. Apsolutno sam sretna i lijepo mi je jer da nije, ne bih bila u vezi. Ali ne volim to stavljati u prvi plan – rekla je nedavno za InMagazin te dodala da im razdvojenost zbog posla teško pada. – Mislim da sam ja ta koja jedva čeka da se vrati kući, lijepo mi je i volim život u Zagrebu, ali još ga više volim u Splitu – rekla je tada.