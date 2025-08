VIDEO Kako izgleda djevojka Amerikanca iz Supertalenta koji je kupio kuću u Hrvatskoj za 5000 eura? Svojom pojavom sve je iznenadila

Mladi Amerikanac kojeg smo imali priliku gledati u Supertalentu Justus Reid nakon nastupa se preselio u Hrvatsku te kupio kuću za 5000 eura. Na svojim društvenim mrežama sada pokazuje kako ju uređuje te kako napreduju radovi, a sada je otkrio i tko mu pomaže. Naime, Justus je pokazao djevojku koja je osvojila njegovo srce. U jednom od najnovijih nastavaka njegove obnove kuće pojavila se i jedna mlada dama kojoj je ime Angie. Justus je priznao da mu je to djevojka te da je i ona zasukala rukave kako bi obnova njegove kućice bila što prije gotova. Zajedno su postavljali cigle kojima su popunjavali rupe na krovu.

Simpatični par oduševio je brojne pratitelje koji prate Justusovu avanturu u Hrvatskoj, ali i iznenadio jer pojedini nisu znali da ima djevojku. "Samo tako, u 27. dijelu odjednom je u vezi?! Kakav preokret!", "Novi lik u ovom serijalu", "Imao je curu cijelo vrijeme?!? Zašto nitko ne priča o tome?! Kako je moguće da je nikad prije nismo vidjeli?! Mora nam ispričati kako su se upoznali", "Kupio je kuću za 5000 eura, okupio selo prijatelja i sad još i cura?! Stvarno zna kako uživati u životu", "Cura?! Kad? Kako?", pisali su fanovi ispod objave.

Podsjetimo, nakon tjedana napornog rada Amerikanac iz Supertalenta nedavno je s ponosom pokazao prvi konkretan rezultat u obnovi stare kuće koju je kupio usred zagorske šume – uređenu sobicu koja sada služi kao njegova spavaća soba i radni prostor. Iako skromno opremljena krevetom, ormarom i radnim stolom, ova prostorija za njega predstavlja golemi korak naprijed u organizaciji života u divljini. U videu koji je podijelio na društvenim mrežama s osmijehom je opisao koliko mu znači što napokon ima svoj kutak za odmor i rad nakon napornog dana.

Objekt koji je preuzeo bio je u derutnom stanju, bez struje, vode i uređenog pristupnog puta, a prizori uređenja i pomoć koju dobiva od lokalne zajednice izazvali su oduševljenje tisuća ljudi koji s nestrpljenjem iščekuju svaki novi korak u stvaranju doma iz snova. "Čovjek je kupio kuću za 5000 eura i dobio cijelu obitelj s njom", "Izgledaš kao da živiš svoj san, ali istodobno prolaziš kroz pravi pakao", "Ovo postaje sve bolje! Ljudskost na nivou", samo su neke od poruka.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio



Tiktokerova kuća koju je kupio za 5000 eura locirana je u samom srcu Krapinsko-zagorske županije, okružena gustom šumom. Iako čuva tajnu o preciznoj lokaciji svog novog doma, Reid ističe kako je uspostavio srdačne odnose s lokalnim stanovništvom koje mu nesebično pruža podršku.

"Puno su mi pomogli, pomažu mi i dalje i vrlo sam im zahvalan. Prvo od čišćenja puta i okućnice, pa sve do radova koje sam počeo. Evo, baš mi danas dolazi jedan susjed lijepiti pločice. Bio je kod mene i načelnik općine, obećao mi je pomoći oko vode i šljunčanja puta kako bi se do kuće moglo i autom. U svakom slučaju, ljudi mi pomažu, pozovu me kod sebe i na ručak ili večeru jer znaju da sam ovdje sam bez struje i vode", podijelio je svoje iskustvo za Zagorje.com.

Justus je otkrio zanimljivu pozadinu stjecanja svoje nove nekretnine. Naime, kuću je nabavio od prijatelja iz Zagreba, koji ju je prethodno kupio putem Facebook Marketplacea, ali nikada nije u njoj dulje boravio. "Kako je taj moj prijatelj znao za moje planove, rekao mi je kako ima kuću u šumi i da mogu biti u njoj. I kad mi je rekao da ju je platio 5000 eura, rekao sam mu da ću mu ja dati 5000 eura za nju iako je nisam ni vidio. Trebalo mi je, doduše, nekoliko dana da je pronađem jer nije bilo ni puta do nje, sve je zaraslo, ali sad sam ovdje i radim na njoj. I postala je to najpopularnija stvar koju sam ikad napravio", dodao je.

Tiktoker je također progovorio o financijskoj strani svog online poslovanja. "Znate, kreiranje sadržaja za društvene mreže košta. Puno je tu troškova. Imam i dvoje zaposlenih koji mi pomažu kod izrade sadržaja i želio sam da se oni tome posvete u najvećoj mogućoj mjeri, tako da ih moram koliko-toliko dobro platiti. Konkretno, zasad zaradim godišnje oko sto tisuća eura, od čega 40 tisuća eura dam njima za plaće, oko 40 tisuća eura su troškovi izrade sadržaja, tako da meni ostane oko 20 tisuća eura godišnje, od čega opet dio uložim u nešto novo, kao što je bila kupnja ove kuće", objasnio je, naglašavajući svoju odlučnost da ustraje u ovom pothvatu.