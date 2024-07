Naša bivša voditeljica povukla se iz javnosti, a sada je na Instagramu pokazala kako izgleda u badiću

Bivša voditeljica Antonija Stupar Jurkin, posljednjih se godina povukla iz javnog života, no i dalje je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 40.000 ljudi. Lijepa Antonija sada je objavila je fotografiju na kojoj pozira u badiću. ''Sviđa mi se'' kratko je napisala uz seriju fotografija.

Nedavno je pokazala je kako se šminka. Tom je prilikom istaknula i kako njezino lice izgleda bez trunke šminke i oduševila pratitelje. "Kako si ti prirodno lijepa žena", "Kao vino", "Nema dalje", "Ljubav lijepa", "Prirodna ljepota", neki su od komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, bivša voditeljica se sredinom 2019. godine oprostila od RTL-a.

Tada nam je rekla kako je želja za novim znanjima, za koje nije imala vremena dok je bila u radnom odnosu, prevagnula i zato je odlučila oprostiti se od televizije. Nakon što je napustila RTL, imala je više vremena pa se posvetila svom starom hobiju – uređivanju starih komada namještaja. Sve je počelo prije više od desetak godina kada je novo ruho dala stolcima u blagovaonici i nakon toga počela je uređivati i druge komade namještaja.

– Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli – otkrila je Antonija i dodala kako inspiraciju pronalazi na internetu. Kaže kako joj ne nedostaje rad pred TV kamerama i kako ima dojam da sada istinski uživa i ima vremena za sve.

– Moram priznati da mi uopće ne nedostaju kamere. Nakon 15 godina prvi put u životu guštam i uživam u novim izazovima. Posvetila sam se učenju pa sam tako na poslovnom učilištu u jednoj godini uspjela završiti dva smjera, marketing i event manager – pohvalila se Stupar Jurkin.

