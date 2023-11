Naša bivša voditeljica koja je s 39 godina doživjela moždani udar proslavila 25 godina braka sa suprugom

Bivša hrvatska pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger (50) u utorak je na društvenim mrežama objavila da je proslavila 25 godina braka sa svojim suprugom, glazbenikom Brunom Kovačićem. Par je sudbonosno 'da' izgovorio 1998. godine, a Ivana je povodom njihovog srebrnog pira podijelila neke fotografije s vjenčanja i dodala emotivnu poruku:

- Prije 25 godina u ovo vrijeme, od sreće sam plakala dok smo postajali SVE jedno drugom i na papiru. U četvrt stoljeća prošli smo i radosti i onog drugog, i zdravlja i onog drugog i života i onog drugog. “Onog drugog” bilo je manje zato što smo na prvo mjesto uvijek stavljali ono prvo, a kroz “ono drugo” uvijek smo išli zajedno i priljubljeni jedno uz drugo jer smo znali da nam takvima nitko ništa ne može. More ljubavi i svima vama želimo - napisala je na društvenim mrežama uz fotografije. U komentarima su im brojni uputili čestitke.

Inače, Ivana i Bruno zajedno imaju dvojicu sinova: Viga i Jana, a bivša pjevačica i voditeljica zbog zdravstvenih problema posvetila se zdravlju, motivacijskom govorništvu i pisanju. Plechinger je izdala čak dvije knjige.

O svojim zdravstvenim problemima često otvoreno govori, a istaknula je i da ju je moždani udar koji je imala s 39 godina nagnuo na promjenu životnog stila. Jednom prilikom je ispričala i da je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno. Razmišljala je i o tome kako da ode do stuba i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje.

VEZANI ČLANCI

– Ništa me nije boljelo samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo – izjavila je Ivana jednom prilikom . – Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti'' – rekla je Ivana. Ispričala je i kako je izgledalo naručivanje za magnetnu rezonanciju.

– Hitno su me naručili na magnet za mjesec dana. Ivana kaže kako misli da je njezina bolest bila najveći udarac za njezina oca. – Mislim da je to mojem tati bio najveći udarac. Mislim da ga je to dokrajčilo jer je nekoliko godina nakon toga umro od srčanog udara - kazala je pjevačica kojoj su suprug Bruno i sinovi trenutno najveća podrška u životu.

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti publike za Aleksadnru Prijović