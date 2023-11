Marie je pred kamerama zaplakala, a Marijana Batinić ju je zagrlila: 'Mene baš tako nešto pogađa'

U prošloj epizodi 'Života na vagi' kandidati su se vagali. Prošli put Marie je imala 107 kilograma, a sada je izgubila 1,3 kilograma, što je 1,2% tjelesne mase. Marie je otkrila kako se ponekad osjeća usamljeno u svom timu i da joj jako nedostaju najmiliji pa da bi se voljela barem čuti s njima. "Jesi ponekad usamljena?", pitala je voditeljica Marijana Batinić Marie.

"Jesam", odgovorila joj je i potom obrazložila zašto. "To osjetim navečer. Vidjet ćemo hoću li moći pronaći snage za dalje. Nedostaje mi kuća, obitelj, to znaju svi u kući. Oni su mlađi, ali svi pucaju po šavovima, ne samo ja. No, mene baš tako nešto pogađa", rekla je Marie. Dobri duh kuće pokazala je emocije i naglasila kako može pronaći snage za dalje ako dobije poziv sa svojima.

VEZANI ČLANCI:

"Nisam ovako dugo bila razdvojena, ovo mi je sada već teško. Majka i otac žive sami i samo bih htjela znati jesu li dobro. Ništa mi drugo ne treba", rekla je. Ovaj je tjedan skinula 1,3 kilograma što je u postotku 1,2 posto. Marie je zadovoljna, a trenerica Mirna je rekla kako se vidi kako je umorna.

Podsjetimo, u crvenom timu ispod žute linije našli su se Šepić, Leo, Goran i Silvija. Leonardo je napisao Silviju jer je imala najlošiji rezultat, Vlašić se odlučio za Leonarda jer smatra kako su ih Goran i Silvija uvijek spašavali, a sa Šepićem je u boljim odnosima, Šepić je također napisao Leonarda i složio se s Vlašićem, Silvija se isto odlučila za Lea zato što nije fokusiran, baš kako i Ljube koja je rekla kako Goran i Silvija drže tim u konstanti a da se Šepić probudio dok je kapetan Goran iz sličnih razloga napisao Lea. „Nema logike da Goran piše Ljube ili ona njega, Vlašić da piše Silviju ili ona njega. Normalno da se ta dva para najlakše dogovore da jedni druge štite“, komentirao je Pero.

„Nisam zaslužio ispasti zbog jednog lošeg rezultata, ali znaju da su izbacili možda najjaču kariku“, rekao je Leo. U 'Život na vagi' došao je s 188,3 kilograma, sad ima 160,1 kilogram - skinuo je 28,2 kilograma, odnosno, 15% tjelesne mase. „Našao sam sebe ovdje, naučio jesti, trenirati, upoznao 15 prekrasnih ljudi. Hvala vam na svemu. Da nije vas, ne bih dosta toga naučio i falit ćete mi“, rekao je Leo i nastavio: „Plave je više pogodio odlazak od crvenih. Više sam bio povezan s Jurom, Martinom, Ninom, Dajanom i Macom nego s ostatkom crvenih.“ Jure je kroz suze pričao kako je Leo jedna od prvih osoba s kojima se povezao u kući i da mu je postao prijatelj.

GALERIJA Pogledajte kako je Aleksandra Prijović izgledala kad je imala 16 godina i kako se od tada promijenila

Iza natjecatelja je uistinu emotivan ciklus, a sad ih je Marijana zamolila da na početku novog napišu jednu želju koju imaju u 'Životu na vagi', neku za koju znaju da im produkcija može ostvariti. Plavci su komentirali da ne razumiju odluku crvenog tima. „Živjeli smo u istoj kući, vidjeli koliko se Leo zalagao, kakve je rezultate ostvario… dosta nepravedno. Uz Gorana, on je najjača karika crvenog tima i nije mi jasna njihova odluka“, rekla je Nina, a Dajana i Pero komentirali su kako su sami sebe zeznuli isto kao kad su izbacili Marselu. „Leo bi im puno pridonosio na vagi, gdje je najbitnije da spriječiš da tvoj tim ide kući“, rekla je Dajana, a potom su plavci zaključili da u crvenom timu postoje klanovi, a Leo nije pripadao nijednom. „Imaju dva para unutar tima, oni su kao klan i sigurno se su zaključili kako ne međusobno neće pisati“, rekao je Jure i potom smiju dopustiti da se tako nešto događa u njihovu timu. „Crveni su ovim izbacivanjem sami sebe pokopali“, zaključila je Nina.

Kad su crveni stigli pred kuću, ugledali su televizor na kojem je pisalo - upali me! Pozvali su plavce i kad su upalili televizor, ugledali su svoje trenere koji su im objasnili da su sljedeći ciklus sami!

VIDEO Mia Dimšić o zainteresiranosti za Aleksandru Prijović: 'Svi smo mi kao veliki čopor'