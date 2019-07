Naš nogometaš i bivši partner Mirte Šurjak u realityju osvojio 250.000 eura

אני לא יודע מאיפה להתחיל אז אני פשוט אפתח את הלב שלי וארשום בדיוק מה שאני מרגיש כלפי כל האהבה שאני מקבל מכם ואספר לכם מה שעובר עליי אבל לפני הכל אני חייב להגיד אלף תודות להפקה המדהימה של ׳הישרדותVip’ שעשו עבודה כל כך טובה ומצויינת וגרמו לכולנו להתרגש, לצחוק, לבכות ולהתמכר לעונה הכי מטורפת שהייתה אי פעם. אני לא יכול להתעלם מהעובדה שכל המושבעים הצביעו לי פה אחד ואני אהיה אסיר תודות לנצח, אוהב כל אחד ואחת מכם, לא אשכח זאת. לא רק המושבעים אלא כל המתמודדים שהיו שם ונתנו את כל כולם ולכן הייתה עונה צבעונית, יפה, מעניינת ומלאת חיים, אוהב את כולכם, תמיד תישאר פינה בלב שלי ששייכת לכם, לאי בפיליפינים ולקשיים ששרדנו יחדיו. עבר עלינו המתמודדים הרבה דברים במהלך השהות שלנו באי בפיליפינים אבל גם הצלמים, אנשי התוכן וכל ההפקה סבלו לא פחות ועל זה מגיע להם שאפו גדול, באמת שאני מוריד את הכובע ומצדיע להם, במיוחד על זה שסבלו אותי חודשיים, זה לא קל, תשאלו את מאיה (; אם כבר מדברים על מאיה שהיא הכוח שלי, האור שלי והצלע שלי(!) אני חייב להודות לה כאן על כל התמיכה המלאה שלה, בלעדיה לא הייתי עושה את זה, תודה רבה שזכיתי באישה מושלמת כזו שמשלימה אותי ותודה לאלוהים על המתנה הכי גדולה שקיבלתי שזו המשפחה היפה שלי, אלוהים, מודה אני על הכל. אבל רגע לפני אני חייב תודה אחת ענקית והכי חשובה, התודה היא לכם! אתם הקהל שליווה אותי במהלך כל הקריירה שלי ותמיד פירגן ושיבח אותי, תמיד הרים לי ועשה לי מצב רוח טוב.. בכל תוכנית שהשתתפתי תמיד הייתם שם בשבילי עם לב פתוח והרבה אהבה שגרמה לי לרצות לעשות טוב לכולם בחזרה, אתם ממש ממלאים אותי ואין לי דרך להודות לכם על הכל, בזכותכם הכל קרה. בלי הקהל בבית אני כלום ושום דבר, תודה רבה לכם על הליווי לאורך כל השנים, החל מהכדורגל ועד לזכיה בהישרדות, אני ממש מעריך הכל. אני רואה את האהבה והגאווה שלכם כלפיי ואני מבטיח לכם שאני לא אשכח את זה ואני אגרום לכם להיות גאים בי גם בהמשך בכך שאתרום את הכוח והמעמד שקיבלתי בזכותכם לטובת דברים חברתיים גדולים, תודה תודה תודה, אוהב אתכם המון 💚🙏

