Ovaj Hrvat na listi je najpoznatijih homoseksualaca u Španjolskoj

Excuse me, nenaaa, are you celebrating algo pregunto con tanto confetti al rededor Sipor, que soy la más linda, la que mejor highlight, la que mejores lashes tiene y la que mas le da al skincare esssstamos Ella es piscinera porque se cree otra de las h2o Tendré yo también cola??? Es pregunta 💖💖💖

A post shared by OtoVans (@otovans) on Aug 17, 2017 at 5:05am PDT