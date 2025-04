Naš glumac o higijeni u showu: 'Cijelo vrijeme nosiš iste gaće, tamo sve postane normalno'

Prije velikog ujedinjenja, natjecatelje Surviora očekuje izazovan poligon koji će odlučiti tko će uživati u posebnoj nagradi: torti, kavi i voćnim sokovima, kao uvodu u luksuznu večer druženja. Iako su u igri prestižne nagrade, igrači će morati paziti: sada više nego ikad, jer svaka odluka može biti presudna.

Uz emotivno napuštanje svojih kampova, natjecatelji će imati priliku iskusiti nezaboravno iskustvo - tuširanje, uređivanje i večeru s nekoliko sljedova. Bit će to trenutak u kojem će se svi prisjetiti kako je to biti dio civilizacije, a mnogi će prvi put nakon dugo vremena vidjeti i svoj odraz u ogledalu. „Ponosan sam na sebe što sam pokazao da sam sposoban u kampu, na poligonu, u kuhinji“, otkrit će prije ujedinjenja Goran s osmijehom na licu.

Luciano, poznat po svojim britkim komentarima, duhovito će zaključiti: „Bit će sve dobro, idemo do finala, po pobjedu. Žuto i zeleno postaje, kad ih spojiš, ružna boja, ali bit će dobro u globalu.“ Uoči svečanosti, neki će se prisjetiti i proteklih borbi: „On je bio jedina osoba u zelenom timu protiv koje kad bih morao igrati, bi mi izazvao grč“, komentirat će Luciano o Srđanu koji je iz Survivora ispao na prethodnoj eliminacijskoj borbi.

Dok će atmosfera na večeri ujedinjenja biti ispunjena veseljem i uzbuđenjem oko novog početka, članove zelenog tima očekuje neočekivan šok. Umjesto slatkog deserta kojem su se nadali zasladiti večer, na tanjurima će zelene dočekati nešto ne toliko slatko, a o čemu se točno radi doznat ćemo u večerašnjoj epizodi.

Inače, temu higijene komentirao je i naš glumac Marko Braić dok je odgovarao na pitanja pratitelja na društvenim mrežama. "Ti rituali su stvarno izgledali zanimljivo... Svako jutro bih se umivao u moru, pijeskom bih zatim oprao pazuhe i intimne dijelove, onda malo i tijelo bih si ogulio... To je zapravo to. Nosiš iste gaće sve vrijeme, čarape...", rekao je Marko. "Imali smo pet pari gaća i pet pari čarapa, vrlo brzo su mi ostale samo jedne. To je bilo to, ali ne možete uopće vjerovati kako je nama to tamo sve postalo normalno. I ne žudiš za ničime, barem ja nisam", otkrio je. Odgovorio je i na pitanje što mu je bilo najteže tijekom boravka u Survivoru. "Tamo sam skužio da sam tip osobe koji bježi od problema, od ljudi koji smaraju... Tamo to nisam mogao, ovisiš o tim ljudima, to mi je bilo najteže. Nisam više imao ni trunku tolerancije za kompromisom. Najteže mi je bilo naučiti se suočiti s problemima", otkrio je.

