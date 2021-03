Naš glumac i njegova djevojka dobili su sina: Sestre su rekle da će biti košarkaš

Glumac Lujo Kunčević i njegova djevojka Sara Spinčić postali su roditelji dječaka, a glumac je već objavio i fotografiju sa sinom.

- Prošli petak 05.03. rodio nam se Leon - 53 cm (sestre su rekle da će bit košarkaš), 3460 g, crven i zgužvan, ali živ i zdrav. Jučer mi došli doma, prva neprospavana noć pala, many more to go! - napisao je 30-godišnji glumac kojeg je publika upoznala u seriji "Zlatni dvori".

Foto: instagram

Čestitke su brzo stigle od kolegica i kolega glumaca Ane Begić Tahiri, Bojane Gregorić Vejzović, Semente Rajhard, Slavka Sobina, Amara Bukvića, Fabijana Pavla Medvešeka i drugih. Da će postati roditelji glumac i njegova sedam godina mlađa djevojka objavili su krajem rujna kada su na Instagramu objavili fotografiju s ultrazvuka i napisali; 1+1=3. . Sin naše poznate glumice Biserke Ipše i redatelja Ivice Kunčevića slovio je za velikog zavodnika i nikada nije od javnosti skrivao s kim je u vezi.

- Zaljubljive sam prirode, a kada se dogodi prava ljubav, spreman sam na sve - rekao je Lujo u jednom intervju kada ga je publika upoznala kroz ulogu u "Zlatnim dvorima". Ljubio je tako bivšu Miss Universe Ivanu Mišuru, a brzo nakon prekida s Ivanom, Lujo se opet zaljubio i to u 19-godišnju studenticu fizioterapije Petru Reškovac ali ta veza nije dugo potrajala.