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ČESTITKE!

Rodila je popularna Lucija Stojak iz našeg 'Big Brothera'! Presretni roditelji ne skrivaju sreću

Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera
Foto: Filip Kos/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 10:29

Jučer, 14. lipnja, Lucija Stojak postala je majka djevojčice kojoj su roditelji dali ime Diva.

Stigla je lijepa i radosna vijest iz privatnog života bivše kandidatkinje hrvatskog Big Brothera Lucije Stojak. Jučer, 14. lipnja, postala je majka djevojčice kojoj su roditelji dali ime Diva. Sretni trenutak dolaska prinove podijelili su i na društvenim mrežama, gdje su objavili fotografiju iz rodilišta. Na emotivnoj fotki Lucija nježno drži svoju novorođenu kćerkicu u naručju, dok se iz izraza lica jasno vidi koliko je trenutak bio ispunjen srećom i emocijama. Ponosni otac Antonio, s kojim se Lucija zaručila te potom i vjenčala 2022. godine, također je podijelio svoju radost na Instagramu, čak i mijenjajući opis svog profila dodavanjem imena novorođene kćeri. U opisu jedne od objava kratko je, ali vrlo emotivno poručio: "Njezin prvi dan, a moj novi život", čime je na simboličan način opisao koliko mu dolazak djeteta znači i kako mu je promijenio život iz temelja. Lucija je njegovu objavu ponovno podijelila na svom profilu, dodatno potvrđujući zajedničku sreću i uzbuđenje zbog početka roditeljskog poglavlja.

Podsjetimo, Lucija je krajem prošle godine prvi put nagovijestila trudnoću objavom fotografije ultrazvuka, uz jednostavnu, ali snažnu poruku: "Dragi Bože, ništa osim hvala", čime je tada jasno dala do znanja da ona i partner očekuju prinovu. Ta objava tada je izazvala brojne čestitke i pozitivne reakcije njezinih pratitelja. Lucija Stojak javnosti je postala poznata sudjelovanjem u showu Big Brother, gdje se istaknula kao jedna od upečatljivijih kandidatkinja svoje sezone. Nakon izlaska iz showa nastavila je privlačiti pozornost javnosti, no s vremenom se povukla iz medijskog fokusa i svoj privatni život sve više držala podalje od očiju javnosti, dijeleći tek povremene i pažljivo odabrane trenutke na društvenim mrežama.

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Zagreb: Ulaskom kandidata u ku?u po?ela 9. sezona Big Brothera
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Danas, dolaskom kćeri Dive, započinje novo i posebno poglavlje u njezinu životu. Brojni pratitelji i obožavatelji, koji je pamte još iz dana reality showa, uputili su joj čestitke i lijepe želje, radosni što je upravo ova životna promjena obilježila njezinu novu svakodnevicu.

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Ključne riječi
porođaj porod majčinstvo Big Brother Lucija Stojak showbiz

Komentara 1

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AL
ALTAROS84
10:48 15.06.2026.

Moj bože o čemu nas tjeraju da mislimo (komantiramo) Koga ili što da komentiramo ????

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