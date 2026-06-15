FOTO U seksi kompletiću Ivana Knoll nastupila na FIFA Fan Festivalu, evo kako je bilo

Inače, Ivana se uoči nastupa oglasila na društvenim mrežama i poručila: 'Vidimo se danas na FIFA World Cupu u Los Angelesu'. Prije nastupa otkrila je koliko joj to znači: - Plakala sam skoro cijelo jutro, a ja plačem jako rijetko. Možete zamisliti koliko je ovo veliko za mene - napisala je prisjetivši se puta koji ju je doveo od Čapljine do jedne od najvećih pozornica vezanih uz Svjetsko prvenstvo.
Dodala je tada kako je karijeru izgradila bez pomoći agenata i menadžera: - Cijelu svoju karijeru izgradila sam sama, bez agenta i menadžera. To je posebno teško u glazbenoj industriji koja je vrlo muški orijentirana i gdje se ženi iznimno teško probiti na DJ sceni - rekla je.