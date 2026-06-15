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DRUŽENJE

Janko Popović Volarić otkrio o čemu je razgovarao s Johnom Malkovichem: Više smo pričali o obitelji, nego o poslu

Dubrovnik: Glumac Janko Popović Volarić
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
15.06.2026.
u 16:25

Janko Popović Volarić i John Malkovich zajedno se pojavljuju u promotivnom videu hrvatskog turizma „CROATIA – I hear it's beautiful“

U Alexandriji je premijerno prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma „CROATIA – I hear it's beautiful“ u kojem je glavnu ulogu odigrao John Malkovich. Zajedno sa slavnim glumcem, koji je ovog svibnja dobio i hrvatsko državljanstvo, u spotu koji je nastao pod kreativnim vodstvom Petea Radovicha, pojavio se i glumac Janko Popović - Volarić. Gostujući na Novoj TV prenio je dio dojmova sa snimanja sa slavnim glumcem koji je igrao u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich" i dva puta je nominiran za Oscara. 

'Imali smo par situacija u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu gdje su nas pustili da sami šećemo dok nas je kamera pratila iz daljine. Nismo imali osiguranje. Nas dvojica smo improvizirali i to je bilo dosta ludo. Mene prepoznaju Hrvati, ali njega prepoznaju apsolutno svi! Nastalo je opće ludilo, ali ljudi su reagirali strašno pozitivno", ispričao je Janko. Otkrio je i kako je bilo surađivati sa slavnim glumce i o čemu su pričali.

"Poseban je, ima taj neki sarkazam koji koristi i privatno i u spotu. No, zapravo je jako topao i, rekao bih, mio kad mu se približite. Puno smo se družili i pričali, čuo sam anegdote iz filmova uz koje sam odrastao. S obzirom na to da on ima unučicu, a ja kćer, zapravo smo više razgovarali o obitelji nego o samom poslu", rekao je glumac. Prabaka i pradjed Johna Malkovicha emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj, i privatno i gostujući s predstavama. Početkom svibnja dobio je hrvatsko državljanstvo, a  ministar sporta i turizma Toni Glavina uručio mu je i hrvatsku putovnicu na premijeri spota koja se održala u Alexandriji. Tom prilikom Malkovich se družio i s našim nogometnim reprezentativcima.
Ključne riječi
showbiz reklama Janko Popović Volarić John Malkovich

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