Nakon samo jedne epizode postaje jasno zašto se u 'Ljubav je na selu' forsira neki cirkus i izmišljene drame

Plovopis // HRT1 – četiri ruže



Prema službenim podacima, Hrvatska ima 1244 otoka koji se zapravo dijele na 78 otoka, 525 otočića i 641 hrid. S obzirom na to, iznenađujuće je zapravo da nitko do sada nije napravio kvalitetan televizijski sadržaj upravo o tom prirodnom bogatstvu te o ljudima koji žive na njima ili u njihovoj blizini. Uz naglasak na "do sada" jer od ove se jeseni na HRT-u može pogledati Plovopis, novi serijal Dubravka Merlića koji gledateljima otkriva tajne najjužnijih hrvatskih otoka. Zapravo je riječ o plovidbenom putopisu s otoka kao što su Svetac, Brusnik, Biševo, Jabuka, Sušac i Palagruža. I svaki je nevjerojatno zanimljiv. Uistinu jest, pa iako bi se netko mogao zapitati može li se cijela epizoda napraviti praktički o hridi koja se uzdiže iz mora i kojoj je izazov uopće priči, kao što je slučaj kod Jabuke, emisija ni na trenutke nije dosadna niti se ima dojam da se kupuje vrijeme. Sasvim suprotno, bila bi zanimljiva da traje i dulje. Dubravko i Matej Merlić, otac i sin koji su autor i producenti ove dokumentarne serije rekli su da je cijeli projekt bio jako izazovan, što gledatelj veoma brzo može primijetiti gledajući emisiju i upoznajući se sa surovim krajolikom. No posebno su u serijalu zanimljivi ljudi i njihove priče, a tu se posebno ističe Darko Zanki, koji je bio vodič i domaćin Dubravku Merliću. On je, naime, pripadnik obitelji koja je na danas nenastanjenom otoku Svecu živjela više od dva stoljeća. Ekipa plovi na njegovom drvenom jedrenjaku Odysseus i otkriva gledateljima da Jabuka zapravo uopće nema oblik jabuke, zašto su mornari skrivajući se od oluja namjerno potapali brodove, što je najopasnije što se na moru može dogoditi, ali i kako izgleda život na moru...

I dok za neki sadržaj možemo samo žaliti što ne traje koju minutu dulje, u slučaju "Ljubavi na selu" bilo bi bolje da se skrati maksimalno! Nakon samo jedne odgledane epizode postaje gledatelju jasno zašto se stalno u tom realityju forsira neki cirkus i izmišljene drame, zašto se u show dovode ekscentrične osobe i zašto se potenciraju sukobi. Zato što je u suprotnom – izrazito dosadno. I to razočaravajuće dosadno. Sušta interakcija sudionika, koji sada u svojim domovima žive s natjecateljicama, a koja je često snimljena samo mobitelom i još češće nema nikakvog smisla, jednostavno nije dovoljno zanimljiva da bi držala emisiju, potreban je neki sadržaj, a umjesto da se organizira neko kvalitetno provođenje vremena tijekom kojeg bi se kandidati bolje upoznali i koje bi gledateljima koji vole takav sadržaj možda bilo i zanimljivo, ide se na najjednostavniju opciju potpirivanja niskih strasti. Ukratko – jeftino i bez veze.

VEZANI ČLANCI:

Iako se, kada je o kvaliteti riječ, u ovoj televizijskoj kritici uglavnom osvrćemo na sam sadržaj, ovoga je puta kritika upućena tehničkoj izvedbi Dnevnika Nove TV. Riječ je, naime, o prilozima koji uključuju snimke iz Sabora, primjerice o prošlotjednom kada je vijest bila podizanje minimalca. Iako je sam prilog sadržajno bio kvalitetan i profesionalan, čak je i laiku bilo jasno da je prijenos iz Sabora izrazito loše kvalitete, od čudne snimke do zvuka kao iz bunara. I ne bi bio problem da se to dogodilo jednom, tehnički problemi se mogu dogoditi. No, već se to nekoliko puta ponovilo pa je možda vrijeme da se zaključi kako nešto – ne štima.Ne funkcionira ni program na Domi TV gdje su se još nedavno hvalili kako donose, iznenađujuće, nove epizode nekih serija i to Navy CIS-a. Za pohvalu je to bilo, no idila nije dugo trajala, jer treba se gledatelj dobrano potruditi kako bi pohvatao išta na tom programu. Raspored je jedan dan ovakav, drugi dan onakav. Reprize se emitiraju u prime timeu, a nove epizode kasno navečer pa se onda malo izmješaju sa starim epizodama samo da ne bude dosadno. Jer, zašto bi televizijski program trebao imati smisla?

FOTO Pogledajte kako se Martina Tomčić mijenjala tijekom godina, razlika je vidljiva